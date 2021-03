Accionar humanitario: Robledo homenajeó a Silvia Barrera, veterana de guerra de Malvinas

Compartir esta noticia:











La secretaria de la Mujer, Géneros y Diversidad, Liliana Robledo, recibió y homenajeó a Silvia Barrera, veterana de guerra de Malvinas, con el objetivo de visibilizar el rol de la mujer en distintos ámbitos, en el marco de los 39 años del inicio de la guerra el próximo 2 de abril.

El homenaje y la charla se realizó esta mañana en el Salón de Acuerdo, con la presencia también de la subsecretaria de Políticas de igualdad, Patricia Asquini; la directora de Planificación, Promoción y Asistencia a la Mujer, Fernanda Dolsan; integrantes del Centro Veteranos de Guerra y familiares; la Agrupación HIJOS de Héroes de Malvinas, representantes del Ejército Argentino, el jefe de la Policía de La Pampa, Héctor Lara, diputados provinciales y demás autoridades.









A 39 años del inicio de la Guerra de Malvinas y con motivo de homenajear a los héroes, se homenajeó a Silvia Barrera. La veterana de guerra es instrumentadora quirúrgica y con 23 años se anotó como voluntaria para para viajar a las Islas Malvinas. Embarcada en el rompehielo ARA Almirante Irízar, permaneció en la zona de conflicto desde el 8 al 18 junio de 1982.

Por su historia y en representación a las mujeres que participaron del conflicto, se realizó el mencionado homenaje.

Silvia Barrera tiene 62 años y es la mujer más condecorada de las Fuerzas Armadas, da charlas en colegios, universidades, congresos, hospitales, donde cuenta su experiencia y destacó que uno de sus sueños es escribir un libro cuando se jubile.

Tras la presentación, se realizó un minuto de silencio por Miguel Angel Guzmán, veterano de guerra de Malvinas que estuvo en el Crucero General Belgrano y falleció hace pocos días en La Pampa.

Luego, Robledo hizo entrega a Barrera de la resolución que la reconoce como ciudadana honoraria por su compromiso, valor y valentía, en el marco de su participación en la guerra de Malvinas. También se le hizo un presente del Mercado Artesanal del Gobierno de La Pampa y un diploma que reconoce su labor.

Liliana Robledo

La secretaria de la Mujer, Géneros y Diversidad, agradeció el acompañamiento en un día tan importante y emotivo. “Es muy importante cerrar el mes de marzo con todas las actividades de visibilización que tuvimos, con respecto al rol de la mujer en distintos ámbitos. Cuando llamaron de la Agrupación Hijos para proponer de que Silvia llegue a La Pampa y también enlazar todas estas actividades de marzo con la fecha inicial de abril, con todo lo que significa para los argentinos la recuperación de la soberanía de las Islas Malvinas, con todo lo que se ha venido discutiendo todos estos últimos años, donde permanentemente tenemos que recordar y visibilizar esa fecha, esa lucha. Traer a Silvia a La Pampa y que la puedan conocer es muy grato”, comentó.

Luego resaltó dos puntos: “primero, la visibilización de todas las mujeres que han participado en esta lucha, que no siempre fueron reconocidas. Sus historias las empezamos a conocer a través de redes sociales no hace mucho tiempo y conocerlas nos magnifica la valentía y el coraje que han tenido en acompañar a los soldados, en lo que fue el conflicto de Malvinas. Por eso me parece importante valorizar su entrega, su predisposición de ella y sus compañeras, en ayudar a todos los excombatientes, lo que pudieron volver y los que no. Y en segundo término, llegando a la fecha de 2 de abril, no podemos dejar de reclamar por la soberanía de nuestras Malvinas, de acompañar toda la lucha que se ha hecho en distintos tiempos, en distintos espacios donde se ha reclamado la soberanía de nuestro territorio, reivindicar a todos los veteranos y veteranas de guerra”, concluyó.

