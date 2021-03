APE criticó los ataques a Estela de Carlotto: “cada nieto y cada nieta buscada no se manchan”

Compartir esta noticia:











La Asociación Pampeana de Escritores repudió los ataques que sufrió la titular de Abuelas de Plaza de Mayo de parte de dirigentes opositores.

En un comunicado de prensa, se informó:

“Existen historias que constituyen la columna vertebral de un país, de una comunidad; y mucho más significado tienen esas historias si el mundo las toman como ejemplo. Es el caso de las Abuelas y las Madres de Plaza de Mayo.

En ese sentido, para la Asociación Pampeana de Escritores, que tiene una participación efectiva como institución en cada movilización de los 24 de Marzo, que custodia el Libro de la Plaza, que reúne trabajos artísticos que aluden a la última dictadura cívico-militar-eclesiástica-comunicacional, que tiene la Pared de la Memoria, con los compañeros y compañeras perseguidos Ana Lassalle, Raúl D’Atri y Juan Ricardo Nervi, la visita a la casa de los escritores de Nora Cortiñas, la impronta incesante de Juan Carlos Pumilla, Teresa Pérez, Edgar Morisoli, Guillermo Herzel, Daniel Bilbao, Horacio Marani, Nilda Redondo, Águeda Franco, Alejandra Naunchuck, y voces y más voces denunciando el terrorismo de Estado, no podemos guardar silencio ante el ataque a Estela de Carlotto.

Sostenemos que “La Memoria, los Pañuelos, las Madres y las Abuelas, los Hijos e Hijas, cada nieto recuperado, cada nieta recuperada, y cada nieto buscado, cada nieta buscada, no se Manchan; ni permitiremos Jamás el Insulto de los apropiadores de la Patria”.

Es indignante y también descorazonador escuchar tremendos agravios contra mujeres tan valiosas. Los ataques dan cuenta de una estrategia que intenta devastar la Memoria, aprovechando alguna debilidad en medio de una situación socioeconómica, sanitaria y geopolítica complicada.

Estos partidos y militantes pregnados de odio a lo popular, a lo nacional, ahora el blanco de esa derecha enloquecida es Estela de Carlotto. La idea, porque Estela o Hebe son pretextos, es destruir la política, destruir lo simbólico, la ética. Justamente el reservorio más importante de dignidad y de lucha de estos 45 años de defensa de la Democracia lo representan las Abuelas y las Madres de Plaza de Mayo. Es claro el objetivo. Hebe. Estela. La compañera Gladys D’Alessandro que participó en un acto de homenaje de su compañero desaparecido, Carlos Alberto Labolita, junto a Cristina Fernández de Kirchner, y le agredieron a huevazos la casa.

Es el odio, la violencia semiótica, la violencia física que integra el comportamiento de los dueños de la Argentina, esa maquinaria colonial, que denuncia Walter Mignolo, nunca ha dejado de asesinar; por lo tanto, su matriz violenta se reproduce en todas las épocas y se pone en acción contra quienes considera sus enemigos. Por lo cual destruyen a como dé. Tienen el poder de los medios y concentran el odio posible. Desde el lugar que podamos o nos toque tendremos que responder y resguardar esa herencia valiosa de Madres y Abuelas. Nos enseñaron el valor de la Justicia, de la Verdad, de la Memoria, que nunca buscaron venganza y eso nos otorga una ventaja, la de la esperanza y la utopía contra los mercenarios del mal, para que no puedan destruir la memoria colectiva.

En consecuencia, Rodolfo Walsh tenía razón, cuando planteaba en el texto “Cordobazo”, publicado en el Periódico de la CGT de los Argentinos: “Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las cosas. Esta vez es posible que se quiebre el círculo…”.

Los negacionistas pretenden borrar de la memoria colectiva de los 30 mil y ahí estamos, somos multitudes, quisieron avanzar en la Corte Suprema con el 2×1 y ahí estuvimos, fuimos otra multitud. Por eso adherimos como institución e individualmente a la movida solidaria impulsada por artistas e intelectuales nucleados en la carta “Por la Democracia”; porque el pueblo no olvida y resguarda lo mejor de sí, su historia más alta, más ética, por eso, como decía y ejercía esa materia el estimado Jorge Etchenique: ‘No pasarán’”.

