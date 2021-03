Contador de Paturlanne negó demoras e irregularidades en Santa Isabel

Compartir esta noticia:











Miguel De Elorriaga resaltó que entregaron la información requerida pero asegura que el Concejo Deliberante no la quiso recibir ni tomar como defensa de la intendenta destituida.

Miguel de Elorriaga contó que “Marta Paturlanne por desconocimiento del tema tuvo que pedir asesoramiento y lamentablemente cuando yo llego a la municipalidad, habían pasado 9 meses desde su asunción y no se había presentado ninguna rendición mensual ni la del cierre de 2019”.









“Tuve una charla con los concejales porque habían pedido una serie de documentación pero solo nos daban 48 horas para contestar a un informe que nos iba a llevar mucho tiempo. Les pedí tiempo y les aseguré que íbamos a poder demostrar todo. Pero en noviembre la suspendieron. Antes de que ello ocurriera había presentado seis meses de rendición y la cuenta de inversión”, indicó al periodista Daniel Lucchelli.

Agregó que “seguimos trabajando y se llega al momento de la sesión especial con la documentación reunida. Esos siete meses para llegar a diciembre de 2020 los quisimos presentar el día de la sesión pero el Concejo estaba cerrado y recién nos las recibieron al día siguiente, cuando Marta ya estaba destituida”.

Consultado sobre la intervención de algún sector político en la destitución de Paturlanne, dijo que “si hay orden de alguien o no, no me voy a meter. Si vos tomás el documento acusatorio, cuando terminan de enumerar los puntos, hablan de irregularidades presuntamente cometidas y a renglón seguido hablan del daño al erario público ¿Si es presunto, como saben que hubo daño si ellos mismos no sabían si se había comprobado ese daño? Marta hizo el descargo pero no le tomaron ni siquiera un punto de lo que dijo”, afirmó De Elorriaga

“Como dice la presentación de Marta, el Concejo tomó parte de esto de una forma indebida, y en la acusación mencionaban temas que ya avanzaban en cuestiones que habíamos respondido y esa acusación se convertía en extemporánea. ¿Cuál es el tema, es intención de decir recibí la documentación para ver si se cometió el delito, o no recibirla y me expido con documentación faltante?”, añadió.

“¿En donde una demora en la presentación en la rendición se puede tomar como un hecho grave como para destituirla, cuando la misma ley no le pone un plazo para realizar las rendiciones?”, se preguntó y alimentó las sospechas sobre el procedimiento del Deliberante.

“Ahora el Superior Tribunal de Justicia tendrá que resolver si el procedimiento fue correcto o se violó alguna normativa. A partir de eso tendrá que resolver si se declara nula la actitud del Concejo Deliberante o le da la razón. En la suspensión hubo elementos violatorios y ahora se suman otros elementos violatorios”, finalizó.

