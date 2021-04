Largas colas para conseguir pescado en Toay

Compartir esta noticia:











El camión está en el Club de Caza de Toay y estará todo el día. Se consiguen ofertas de merluza de tres kilos por $1200. Repetirán la experiencia en treinta o cuarenta días y en Santa Rosa podría comercializarse a través del Programa El Mercado en tu Barrio.

Desde hora temprana de este jueves, una gran cantidad de personas se congregó en Toay para comprar las ofertas de ofrecidas por el Programa que impulsa el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, iniciativa que promueve la pesca desde San Antonio Oeste y que en La Pampa es coordinada por la Secretaría de Agricultura Familiar.

Desde las 9 de la mañana en el Club de Caza y durante todo el día se ofrecerán ofertas de pescado, con tres kilos de merluza a $1200.

Daniel Sutil, integrante del programa nacional, explicó a Plan B que “el camión llegó a la localidad, con precios accesibles. Hoy es el último día que estamos acá en Toay, durante todo el día”.

“En estos momentos nos queda pez pollo y merluza. Hicimos esta campaña con dos camiones: uno empezó en Adela, Bernasconi, Araoz y Macachín y el otro pasó por Realicó, Ingeniero Luiggi, Rancul, Eduardo Castex, Conhelo, General Acha y hoy de nuevo en Toay”, dijo.

“La gente nos ha tenido mucha paciencia y quiere llevarse el pescado. En esta semana que empezó el 25 de marzo, vendimos entre 12.000 y 15.000 kilos de pescado”, explicó.

Debido a la afluencia de público, prevén hacer horario corrido. “La idea nuestra es que este Programa y los demás que ofrece Nación, vengan una vez por mes”, resaltó.

Sutil aclaró que el Programa es impulsado por Nación. “El Ministerio sale ya con un Programa que se llama Pescadores Artesanales, todo pescado de la costa nuestra y no pescado que se exporta. Contamos con todo el apoyo del Ministerio. Son pescadores artesanales, que trabajan con un frigorífico en común y luego comercializan su producción”, explicó.

“Nuestra intención es venir una vez cada treinta o cuarenta días. En Santa Rosa, quieren impulsar un programa: El Mercado en Tu Barrio y trataremos estar de estar cada cuarenta días”, afirmó.

“Nosotros priorizamos en esta primera medida, fue darle pescado a la gente del interior. En Santa Rosa y General Pico, hay pescaderías, con pescado todos los días de la semana. En el interior, generalmente no hay pescaderías y por eso priorizamos el interior. Con Santa Rosa tenemos la mejor relación, con Fernanda Alonso, de General Pico también. En Santa Rosa, nos dijeron que nos van a acompañar y quieren llevarlo a los barrios”, afirmó Sutil.

Consultado sobre si “hay competencia desleal”, Sutil dijo que “la ciudad es muy grande. Críticas no he recibido y tengo muy buena relación con la gente que vende pescados en las pescaderías. En nuestro caso, podemos vender a un precio menor al que se les vende a la gente. El precio de kilo de merluza es $450 o 3 kilos por $1200. Si es a un comerciante, se lo dejan a $330. Estamos abiertos a trabajar con todo el mundo. Traer pescados una vez por mes, no es competencia desleal”.

Daniel afirmó que las ventas superaron las expectativas y productos como rabas o tubos de calamar, se terminaron enseguida, quedando como ofertas merluza y pez pollo.

La actividad desarrollada en Toay fue acompañada por militantes del Movimiento Evita, que apoyaron las tareas logísticas durante todas las jornadas.

“Este programa de Pescado Artesanal está bastante desarrollado y esta iniciativa beneficia a una lanchita, con tres o cuatro familias y no en un buque que levanta todo para exportación. Este programa es artesanal y apuntamos a colaborar con distintas familias”, cerró Daniel Sutil.

