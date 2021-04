“Queremos que se termine con la persecución judicial en Argentina”

Compartir esta noticia:











Esta tarde, un grupo de personas que llegó en caravana desde Neuquén a Santa Rosa, pidió en Plaza San Martín por la libertad por Luis D´elía, Milagro Sala, Amado Bodou, Julio De Vido, y Fernando Esteche, entre otros.









Como parte de un reclamo nacional por la libertad de todos los presos políticos del país, la Federación Tierra y Vivienda (FTV) MILES, recorre en caravana distintas ciudades desde Neuquén a la Ciudad de Buenos Aires, y esta tarde realizaron un acto en Plaza San Martín, en Santa Rosa.

“Queremos que se termine con el lawfere en Argentina, basta de meter presos a compañeros que piensan distinto y que hacen cosas por la gente, queremos más democracia”, dijo Ariel Aguilera, dirigente de la FTV – MILES de Neuquén.

La caravana llegará a la Ciudad de Buenos Aires el lunes 5 de abril, donde marcharán a los Tribunales de Comodoro Py bajo estas consignas.

La iniciativa, organizada por el FTV – MILES, cuenta con el apoyo de distintas organizaciones sociales y políticas como la Fundación Grupo Solidario, el Partido de la Victoria, el Frente Transversal, entre otros.

En total, piden la libertad de 40 personas presas en todo el país con causas que denuncian fueron armadas. Las caras más visibles del reclamo son las de D´elía, la líder indígena jujeña, Milagro Sala, el exvicepresidente Amado Boudou, el exministro de Planificación, Julio De Vido, y el dirigente de Quebracho, Fernando Esteche.

Aguilera manifestó al respecto que “si bien están cumpliendo arresto domiciliario, no pueden ni salir a dejar una bolsa al tacho de basura. Es algo muy complicado para cualquier persona tener restringida su libertad. Hay muchos más compañeros que no son conocidos, pero que también son parte del avasallamiento del poder político que tenía el objetivo de detenerlos”.

Luis D´elía fue condenado en noviembre del 2017 a cuatro años de prisión e inhabilitado para ejercer cargos públicos por ocho años, por tomar una comisaría en La Boca en 2004.

El hecho se produjo tras el asesinato del dirigente social Martín Cisneros a manos de un narco en complicidad con la Policía Federal. El asesino, Juan Carlos Duarte, fue detenido gracias a los vecinos y condenado a 18 años de prisión y ya recuperó su libertad.

-¿Porque esas personas?

-En el caso de Delia se lo pidió la Embajada de Estados Unidos a Macri. Supuestamente quemó una comisaría, cuando en realidad eran ellos mismos los que mandaron y custodiaban al asesino de Martín Cisneros.

Lo de Gerardo Morales con Milagro sala fue porque daba laburo a la gente, porque hacía viviendas. Boudou quien puede desconocer que recuperó los aportes de la AFJP y fue el que le devolvió la dignidad a los jubilados. Millones de pesos que volvieron al Estado. Julio De Vido hizo miles de metros lineales de ruta, las 1.600 obras de infraestructura con los Hospitales.

Y la derecha no perdona. Pega muy fuerte. Para nosotros Macri representa esa derecha que representa Bolsonaro en Brasil, la derecho del golpe en Bolivia, la embajada de Estados Unidos,

-¿De Vido no estuvo involucrado en ninguna situación de corrupción?

-No fue probado eso. Hoy se está discutiendo si es verdad o mentira. Nosotros decimos que cualquier compañero que esté detenido tenga un juicio justo y no causas armadas y con jueces y fiscales puestos a dedo.

-¿Con Cristina Fernández también ocurre lo mismo?

-Si, Cristina es víctima del lawfere. Han llenado de causas en su contra y no han podido encontrarle nada. No creo que a una persona que se le inicien entre 20 y 30 causas no esté detenida. Eso es porque no lo pueden comprobar.

-¿Uds son parte del Gobierno?

-Si. Nosotros bancamos a este gobierno. Celebramos que tenga la sabiduría de cambiar cosas, que se hagan bien. Vamos a acompañar siempre que se haga así.

-¿Creen que con la designación de Martín Soria por Losardo en Justicia se puede revertir esto que denuncian?

-Si. Si bien esta iniciativa no fue hecha por que asumió Martín, se organizó hace 2 años, con esto estamos aportando un granito de arena para que él sepa que respaldamos si hay justicia social y si elimina esa injusticia social que hay.

