Tensión en Arroyito: personal de salud cortó la ruta 22 y turistas impidieron paso de ambulancias a Neuquén

Compartir esta noticia:











Trabajadores y trabajadoras de salud, en lucha desde hace un mes por mejoras salariales, cortaron accesos a destinos turísticos y la cola de varados supera los tres kilómetros. Turistas impidieron el paso de ambulancias hacia la capital neuquina, como forma de presión para que los dejen transitar a la cordillera.

Arroyito vuelve a ser noticia en vísperas de un nuevo aniversario del asesinato del docente Carlos Fuentealba.

Desde las 4 de la mañana, trabajadores de salud, que llevan adelante desde hace un mes un plan de lucha por mejoras salariales, cortaron la ruta 22 e impidieron el paso de automovilistas a destinos turísticos cordilleranos.

Las y los trabajadores autoconvocados de salud, cortaron rutas en puntos estratégicos del corredor turístico para reclamar al gobierno una convocatoria al diálogo. En estos momentos hay bloqueos en tres puntos de la provincia.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Además, en la zona de Arroyito turistas varados impidieron el paso de una ambulancia reclamando que les permitan transitar a ellos.

Aseguran que lo mismo pasó en Junín de los Andes, pero con una camioneta de Parques Nacionales que iba a un incendio. Hay un cordón de Gendarmería que separa a los turistas del personal de salud que realiza el reclamo.

La decisión, que ya había sido resuelta la semana pasada, se ratificó ayer en asambleas hospitalarias. Desde las 4 cortaron la Ruta 22, a la altura de Arroyito, de forma total (solo permiten el paso de ambulancias). También bloquearon la Ruta 40, en Junín de los Andes, sobre el puente del río Chimehuín. Más tarde, se agregó un corte intermitente en el puesto de acceso Muelle de Piedra en Villa La Angostura. Hubo un corte sobre Ruta Provincial 26, en el sector de Pichinco, a 5 kilómetros de Loncopué, pero el paso ya fue liberado.

“Hay rutas de las zonas petroleras, que se está usando como camino alternativo. La ruta que va hacia Añelo y San Patricio del Chañar. Son alternativas para Ir hacia la zona de cordillera”, indicó el comisario Roberto Bello al diario “Río Negro”.

El comisario Roberto Bello informó que en estos momentos hay unidades policiales que interrumpen el paso sobre Ruta 22, a la altura de China Muerta en el sentido Neuquén- Arroyito. Comunicaron desde la Policía que es para evitar que se siga acumulando vehículos en el sector del corte ubicado en Arroyito.

“Se controla la documentación. Si pertenecen a Senillosa se los deja pasar. Sino se los hace volver. No es un desvío», indicó.

“Los vehículos de gran porte solicitamos que se queden en Neuquén y Plottier, y los que estaban ya por la zona que permanezcan en el Destacamento Báscula, el puesto que está antes del ingreso a Senillosa”, agregó.

Explicó que se tomó esa decisión porque en la zona de Arroyito se ha generado un «fila importante de vehículos tantos grandes como pequeños y no queremos que se siga incrementando. Por lo cual a las personas que no son de la zona se las obliga a regresar hacia Neuquén”.

Los trabajadores autoconvocados de Salud indicaron que los bloqueos son sin un horario previsto de finalización. «La idea es quedarnos en la ruta hasta que el gobierno nos llame a negociar», indicó Daiana Huentiau, enfermera del hospital Heller en declaraciones al programa Vos a Diario, de RN Radio (89.3).

Sobre la reacción que ha tenido la medida sobre las rutas aseguró que «son contadas las personas que se nos ponen en contra, el apoyo se siente un montón, incluso algunos colaboran con el fondo de huelga».

La trabajadora además del atraso en la recomposición salarial acorde a la inflación mencionó que hay personal que hace dos años que no se pudieron tomar vacaciones.

«Exigimos la reapertura de la mesa salarial y nadie nos ha llamado para sentarnos a dialogar. Le pedimos mil disculpas a la comunidad pero la verdad es que el responsable es el gobierno de Omar Gutiérrez que nos obligaron a cortar después de un mes de ningueñearnos», expresó Daiana Huentiau.

Las protestas en el escalafón comenzaron a inicios de marzo, luego de que ATE y UPCN acordaran con el gobierno una suba del 12% sobre los salarios básicos de todos los estatales, una suma mensual en negro de 3.500 pesos hasta julio y un bono de 15.000 pesos en dos cuotas. Tras la negociación con el sindicato docente ATEN, el porcentaje de suba se elevó al 15%.

Para el sector de autoconvocados, que en su mayoría pertenece a sectores disidentes a la conducción de ATE, la recomposición fue insuficiente y las bases no fueron escuchadas a la hora de tomar la decisión. A ese descontento también se agrega el de profesionales agremiados en Siprosapune y el Sindicato de Enfermería, que directamente no fueron convocados a la negociación.

“A esta altura ya no es solo una cuestión salarial, sino de la dignidad de los trabajadores de salud que quieren ser escuchados. Queremos estar para la segunda ola de covid junto a la población, pero no queremos seguir con un sueldo que no nos alcanza ni para un alquiler”, planteó Campos.

Según informó el ministerio de Turismo, los principales destinos de la provincia de Neuquén cuentan con un nivel de reservas de entre el 65% y el 100% para este fin de semana.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios