Se realizó el acto por Malvinas en el monumento a los Caídos

Esta mañana, se desarrolló el acto local por los 39 años de la recuperación de las Islas Malvinas en el pie del Monumento a los Caídos. El secretario de Gobierno, Heriberto Mediza, fue la máxima autoridad presente del municipio ya que el intendente Luciano di Nápoli está fuera de la ciudad durante el fin de semana largo.









El acto homenaje por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas se realizó esta mañana en el Monumento a los Caídos, con participación de funcionarios municipales, provinciales, veteranos y representación del Ejército Argentino.

El secretario de Gobierno, Heriberto Mediza, ocupó el lugar en representación del municipio santarroseño, ya que el intendente Luciano di Nápoli, no se encuentra en la ciudad por el feriado de semana santa. En cambio, hizo un reconocimiento a los veteranos en las redes sociales.

El acto se inició con el paso frente a las autoridades presentes de la agrupación conformada por representantes del Centro de Veteranos de Guerra de La Pampa, encabezados por su presidente Dante Palacios y a continuación, se escucharon las estrofas del Himno Nacional Argentino, interpretadas por la Banda Militar Capitán Tocagni. Minutos más tarde, el párroco David Aguirre realizó una invocación religiosa en homenaje a los soldados que lucharon en Malvinas, orando especialmente por quienes perdieron allí su vida y por sus familias.

Acto seguido, se hizo un toque de silencio, y posteriormente, un grupo de funcionarios junto a representantes del Centro de Veteranos de Guerra y de la Agrupación Hijos de Héroes de Malvinas, plantaron un algarrobo frente al monumento, en recuerdo de los soldados pampeanos que participaron de la gesta histórica por la recuperación de las islas.

Más tarde, se hizo entrega al Centro de Veteranos de Guerra Pampeanos, de una Bandera Nacional Argentina donada por parte de la comuna santarroseña, y seguidamente dirigió palabras a los presentes el veterano de guerra Juan Manuel Funes.

“Un día como hoy hace 39 años, recuperaba más aquella parte de nuestra tierra, nuestras Islas Malvinas, para así tener nuestra patria completa. Hoy más que nunca nos encontramos aquí para rendir el más sentido homenaje con honor y patriotismo, como no puede ser de otra manera, para aquellos hermanos de sangre Malvinera, que quedaron para siempre custodiando este suelo que nos pertenece. Y también para muchos más que volvieron cargando en sus cuerpos heridas de diversa índole, o cuando menos en sus almas, por todas esas, y también sin odio ni rencor, por los soldados británicos que fueron dignos adversarios, le pedimos a nuestro señor celestial que tenga en su gloria, a quienes dejaron su vida en los campos de batalla y también a los que volvieron y a los que se adelantaron yéndose de esta vida durante la postguerra”, señaló en su discurso.

Por otro lado, expresó que “mientras muchos afirman que éramos demasiado jóvenes para emprender esa epopeya, hoy le respondemos una y otra vez, que fuimos y seremos grandes, de espíritu y patriotismo, y que no fuimos los mal llamados chicos de la guerra. Porque peleamos en Malvinas con lo que teníamos, y no hicimos más porque no pudimos, pero nos quedó la certeza, descrito por el circunstancial enemigo, que empuñamos las armas con más valor que medios”.

Para termina, Funes recordó que “costó aceptar la derrota y afrontar el regreso al continente, nos costó mucho volver a casa. sufrimos y lloramos como lloran los soldados, porque los soldados también lloran, la ausencia de los que se fueron con el sueño de la patria entera. Pero hoy seguimos el derrotero con el orgullo intacto, y con el compromiso y una misión que cumplir hasta que queda el último veterano. En honor a los pilotos que con sus cóndores de acero, surcarán los cielos por toda la eternidad; y a los marinos, que enfrentados al mar más bravío, navegan sobre sus olas en la inmensidad de nuestros mares. Y por los que quedaron en nuestras tierras irredentas, montando la guardia más eterna, con el mayor de los sigilos, vigilantes y empotrados en la roca malvinera. Por todos nuestros héroes de ayer, hoy, y siempre, con honor y gratitud gritamos al mundo que las Islas Malvinas fueron, son, y serán argentinas. ¡Viva la patria!”.

En nombre de la Municipalidad, Mediza señaló que «recuperar nuestras Islas Malvinas es aún una tarea pendiente para los argentinos» y subrayó que «el camino sin ninguna duda, debe ser la vía pacífica. Pero para eso se debe mejorar la posición relativa de Argentina y Latinoamérica en el mundo».

Recordó la Resolución N°2065, a través de la cual durante la presidente de Arturo Illia en 1965, la Organización de las Naciones Unidas invitó a Gran Bretaña a sentarse a la mesa de negociación por la soberanía de las islas, «significando lo propio un éxito diplomático».

El funcionario municipal hizo hincapié en otros hechos históricos relacionados con los intentos de recuperar dichas islas para nuestro país, por medios no diplomáticos. En ese marco, señaló que «a la valiente quijotada del Gaucho Rivero encabezando un alzamiento en las islas en el año 1833, hay que sumar la épica acción de los integrantes del Operativo Condor, que en 1966 hizo aterrizar un avión de Aerolíneas Argentinas en Malvinas para tomar izar nuestro pabellón patrio, tomar la casa del gobernador de las islas y exigir al mismo reconocer la soberanía argentina sobre dicho territorio. En ese mismo tenor, también expresó que es justo remarcar y reconocer, la heroica acción de los caídos y los veteranos de guerra de Malvinas, que un 2 de abril de 1982 en el marco de la Operación Rosario, invadieron y recuperaron provisoriamente para nuestro país las islas».

Por otra parte, lamentó que «el marco en que se diera esta última gesta de recuperación de Malvinas, fuera el de un gobierno ilegal y antidemocrático, como lo fue la última dictadura militar. Indicó en ese aspecto que “fue una dictadura genocida que vino a implementar un modelo neo­ – liberal, producto de un golpe cívico militar y eclesiástico, que culminó en un fracaso político, económico y social».

Recordó además que «la decisión equivocada que tomaron los dictadores en ese momento, implicó una guerra que trajo aparejadas no solo pérdidas de vida, sino también un retroceso diplomático, más allá de abrevar en una causa nacional que atraviesa el sentimiento de todos los habitantes de nuestro país».

En ese contexto, expresó «nuestro reconocimiento permanente a los soldados que combatieron en Malvinas, ellos son nuestros héroes porque pusieron el cuerpo y el alma en una guerra desigual. Pero por supuesto que en nuestro reconocimiento, no están incluidos los mandos superiores que decidieron esa guerra».

«A diferencia de lo que pasó tras la guerra en la mayoría de las provincias del país, donde se instaló el ocultamiento negacionismo y se acentuaron operaciones de desmalvinización, La Pampa fue una de las primeras en reivindicar la memoria de los caídos y en reconocer e integrar a nuestra sociedad a los veteranos de guerra de Malvinas», aseveró.

“A 39 años de aquel 2 de abril, por los caídos, y por nuestros veteranos de guerra, las Islas Malvinas son hoy más argentinas que nunca, Vaya entonces, nuestro agradecimiento y reconocimiento para ustedes”, finalizó Mediza.

El último discurso oficial fue el del ministro de Seguridad de La Pampa, Horacio di Nápoli, quien subrayó entre otros conceptos que «los países como Inglaterra que están acostumbrados a tomar territorios ajenos por la fuerza tienen por supuesto un gran poder bélico y gran desarrollo, algo que por ese momento tal vez nos faltaba a nosotros. Pero lo que no tenían ellos, es lo que nuestros excombatientes de Malvinas llevaron siempre consigo, que es el honor, la hombría y la fortaleza con la que se desempeñaron», afirmó.

“Hoy expresar gratitud y reconocimiento público hacia dichos ex-combatientes es poco, ya que el reconocimiento debe ser diario. Y ni hablar para aquellos que dieron su vida por todos nosotros, que comparto no eran chicos, sino grandes hombres con grandes valores, a quienes pusimos un fusil en sus hombros y los mandamos a una trinchera a pelear sin saber lo que se les venía. Hoy además son combatientes de la vida y llevan adelante su experiencia de valor que tanta falta nos hace, y la van transmitiendo de generación en generación. Los insto a seguir adelante con su docencia, porque la historia es lo único que no se debe olvidar en nuestro país”, concluyó.

Cerrando el acto, la escritora Lidia Pocha Saldaño leyó un extracto de su libro Relatos de Vida, citando un poema que homenajea a los héroes de la gesta por la recuperación de nuestras Islas, y más tarde, se escuchó la canción “hermanos de Malvinas” del cantautor Bruno Arias, para culminar con la entonación de la Marcha de Malvinas por parte de la Banda Capitán Tocagni.

