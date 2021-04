Ziliotto adelantó que no dictará nuevas medidas restrictivas por la pandemia de coronavirus

Compartir esta noticia:











Fue al finalizar el acto por la conmemoración del 39 aniversario del desembarco argentino en Malvinas.

El Gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, resaltó que la situación sanitaria “no amerita que hagamos ninguna modificación” a las restricciones vigentes. Destacó que al día de ayer solo 9 de las 112 camas de terapia intensiva estaban ocupadas.









Sostuvo que se continúan analizando los parámetros sanitarios, “principalmente con la complejidad de contagios, nosotros miramos muy de cerca la capacidad de respuesta del sistema público de salud, hoy vemos, y en esto tenemos que hacer un análisis diariamente, quizá en forma horaria de cómo evoluciona, una situación relajada pero no significa que nos tengamos que olvidar de la pandemia”

“Por eso es necesario, por un lado, que el Estado siga dando respuestas, en este caso no solo atendiendo a quienes se contagian, con una respuesta muy fuerte ya que han bajado considerablemente los fallecimientos en virtud de la gran respuesta de infraestructura, equipamiento y recurso humano, y también en los tratamientos que estamos llevando a cabo desde salud pública, por otro lado el avance creciente, día a día avanzamos sobre la pandemia a partir de las personas que reciben la dosis de la vacuna, en ese sentido y por el hecho de que día a día ingresen más vacunas y que en el horizonte haya vacunas de forma permanente para inmunizar a la mayor cantidad de personas de riego va cambiando la situación, por supuesto que eso no alcanza, siempre lo hemos dicho, el Estado tiene toda la responsabilidad, es cierto, pero también necesitamos la parte que le falta a la perfección, que es la responsabilidad social”, dijo.

“Hoy por hoy la provincia de La Pampa nos dice que al día de ayer había 9 personas en terapia intensiva, con una capacidad de 112 en total, quiere decir que la situación no amerita que hagamos ninguna modificación, pero tampoco somos ilusos de no tener en cuenta cuál es el contexto, tenemos a nivel internacional y en nuestro continente países con sistemas de salud colapsados y a su vez va a derramar en la república Argentina, vemos otras jurisdicciones que no tienen la situación que tenemos nosotros, vemos que hoy algunas provincias están tomando medidas para asemejarse a la situación en cuanto a protocolos y restricciones de La Pampa. Esto es día a día, hora a hora, y siempre tomando las decisiones en virtud de la situación epidemiológica”.

Sergio Ziliotto llamó a proteger lo logrado, “por eso hemos tenido reuniones con los sectores de la economía, para que entre todos tengamos en cuenta que lo logrado es patrimonio de los pampeanos y entre todos los pampeanos tenemos que cuidarlo, no retroceder”.

Respecto a las actividades que no cumplen protocolos y que fueron advertidas, el gobernador dejó en claro: “si se cumplen los protocolos creo que tenemos una gran parte de la pelea ganada, si le sumamos vacunación, fortaleza al sistema sanitario, tenemos la posibilidad de transitar esta segunda ola de la mejor manera posible, no tener que cerrar y no tener que impedir que la gente trabaje, ese es el gran objetivo”.

Adelantó que no se evalúa restringir el ingreso a La Pampa y que seguirá vigente el sistema de trazabilidad, “sabiendo realmente quienes son los que ingresan a la provincia de La Pampa y en caso que tengan algún episodio de contagio inmediatamente tener su hoja de ruta para aislar a todos aquellos contactos estrechos”.

Mañana ingresarán a La Pampa 7.200 dosis de Sinopharm, que se suman a las 2.400 de Sputnik recibidas esta mañana, “el Gobierno nacional distribuye equitativamente en virtud de la cantidad de habitantes, en poco tiempo más vamos a estar superando las 50.000 dosis aplicadas, creo que es una buena medida, más allá que el horizonte de las vacunas es un poco más claro y diariamente están saliendo aviones a buscar vacunas”.

