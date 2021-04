Se agudiza el conflicto de Sanidad en medio de la segunda ola de contagios

Compartir esta noticia:











El martes pasado, la audiencia de Conciliación Obligatoria convocada por el Ministerio de Trabajo cerró sin acuerdo y el gremio advirtió que seguir dilatando el reclamo agudizará el conflicto. La semana pasada hubo paros de 3 horas por turno en sanatorios y clínicas privadas de todo el país y podría haber paros si la negociación continúa estancada.









La secretaria general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad de La Pampa, Mirta Erro, planteó que se pide una recomposición salarial acorde al Índice de Precios al Consumidor del 2020, ya que desde ese año no hubo paritarias y hay mucho desgaste en las y los trabajadores del sector.

El viernes pasado hubo un paro de 3 horas por turno en clínicas y sanatorios privados de todo el país, que contó con un alto acatamiento. En Santa Rosa se llevó a cabo en Sanatorio Santa Rosa, Clínica Modelo, Polymedic, EMEPA y FAERAC. En General Pico se llevó a cabo en Clínica Argentina, Clinica Regional. Además pararon en Clínica Santa Teresita y Clinica Integral de Realicó, y en Jacinto Aráuz también.

En medio del conflicto, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, y el miércoles 31 de marzo, se reunieron para revisar las paritarias y el sector empresario volvió a negar la recomposición salarial a las y los trabajadores del sector.

“Venimos discutiendo desde junio del 2020 la actualización de los salarios de todos los trabajadores y la única respuesta de las cámaras patronales ha sido por la negativa”, dijo Erro.

“Propusieron un aumento de 3 mil pesos en abril como parte de una suma fija. Por supuesto se dijo que no”, señaló la dirigente gremial al referirse a la oferta del sector empresario.

Un sueldo básico de una trabajadora o trabajador del sector Asistencial ronda los 32 mil pesos y puede alcanzar un máximo de 45 mil pesos. Por eso es muy común que una misma persona tenga dos trabajos, que puede ser en el privado y el público.

Mientras tanto, las autoridades sanitarias nacionales anunciaron que el país ya está transitando la segunda ola de coronavirus.

-¿Cómo es trabajar en el sector durante la pandemia?

-En la primera ola se trabajó bajo mucho estrés, por el desconocimiento de. Recargados porque muchos todavía no se han tomado vacaciones. En algunos establecimientos sin francos porque hay personas que patologías de base que no pueden trabajar y hay más exigencias. Hacen falta más enfermeros en todo el país, por eso trabajaban recargados. Es muy común que los compañeros trabajen en el sistema privado y en el público al mismo tiempo.

Agotados y mal pagos

El miércoles pasado, el secretario general de ATSA, Hector Daer, aseguró tras la negativa de las cámaras patronales que “nuestra paciencia tiene un límite” y advirtió que si siguen ignorando el reclamo “las consecuencias pueden ser muy graves y costosas para todos los ciudadanos en términos humanitarios”.

En ese sentido, la titular del gremio en La Pampa, expresó que “el personal está agotado y todavía no recibimos la segunda ola. No solo están estresados por el trabajo, sino también por no querer llevar el contagio al seno familiar”.

“Es toda una situación preocupante y vamos a deslindar de la responsabilidad a los compañeros. Hacemos responsables a quienes tienen que resolver todo esto. Tampoco nos vamos a hacer responsables de lo que pase con la atención de los pacientes, porque los compañeros están agotados, y la atención no va a ser la misma”, advirtió.

Erro manifestó que “nos entristece esto porque somos los que estamos en la primera línea y tenemos que estar pidiendo lo que por derecho nos corresponde”.

-¿Pasó que no volvieron a su casa para no contagiar a las familias?

-Si. Ocurrió que acá algunos compañeros, a pedido de ellos, pidieron aislarse en hoteles e ir de ahí a trabajar, para no contagiar a las familias.

-¿Cómo piensan actuar?

-Si no tenemos acuerdo para el jueves 15, vamos a movilizar al Ministerio de Trabajo para hacer fuerza mientras se desarrolla la audiencia. Lo harán trabajadores de capital y provincia de Bs.As.

-¿Es similar el número de trabajadores en salud pública y el privado?

-Si, puede haber un poco más en el público, pero rondan mas o menos la misma cantidad. En el país, el privado tiene más de 200 mil trabajadores.

-Más de uno se habrá contagiado…

-Si, muchos contagios y aislados. Por el estrés de toda la situación.

-¿De dónde sacan ganas porque ahora esto vuelve a empezar?

-Le vamos a seguir poniendo el pecho como lo hemos venido haciendo. Por supuesto pedimos comprensión y acompañamiento a la población para este reclamo.

-Que sienten cuando ven que la población se va de viaje o hace fiestas clandestinas

-Sentimos mucha impotencia porque no hay cuidado. Se puede salir, respetando los protocolos, y pensando en el trabajador de la salud que lo va a estar atendiendo. Si no nos cuidamos entre todos no vamos a solucionar esto.

