Piden que se restituyan los descuentos estudiantiles para viajes de larga distancia

Desde la oposición elevarán el pedido a la Dirección de Transporte de la Provincia de La Pampa y al Ministerio de Transporte de la Nación para solicitar la restitución del descuento a estudiantes.

El bloque de ediles del Frepam presentó un Proyecto de Resolución para solicitar la restitución del descuento estudiantil para pasajes de larga distancia, actualmente suspendido.

“Dentro del conjunto de medidas que se adoptaron y al día de hoy se están implementando, todo ello con el fin de contener las consecuencias de la crisis sanitaria global ocasionada por el COVID 19 y específicamente en un tema tan sensible como el área de transporte de pasajeros, durante muchos meses estuvo interrumpida la actividad”, repasaron desde el Frepam.

“Hoy día, el status sanitario ha permitido que el servicio sea prestado bajo un marco de indicaciones de seguridad epidemiológica. Al mismo tiempo, las actividades educativos han comenzado el dictado de clases mediante un sistema combinado de asistencia presencial y virtual. Además, las universidades del país han determinado en general que las materias prácticas se lleven a cabo de manera presencial en razón de la naturaleza propia de las mismas. En el ámbito de Facultades como las de Medicina, Ciencias Químicas u Odontología, por nombrar solo algunas deben necesariamente combinar un sistema que permita al alumnado poder cursar las materias que requieran que se desarrollen in situ. A la vez, nuestra ciudad, tiene la particularidad que muchos de los y las estudiantes llevan a cabo sus estudios de grado en universidades fuera de la provincia, allí alquilan sus departamentos u hogares, gastos que se han mantenido vigentes aún sin poder hacer uso de ellos”, indicaron.

“Hasta los momentos anteriores a la pandemia y ante la importante cantidad de dinero que les significa a los padres, madres o personas que tengan bajo su cuidado el sostenimiento de un hogar para quien esté cursando, los pasajes de transporte de larga distancia contaban con un sistema tarifado más beneficioso traduciéndose en un descuento por boleto adquirido por estudiantes bajo la sola condición de exhibir el certificado de alumno regular. Condición que no ha perdido por la pandemia porque han continuado cursando de manera virtual. Sin embargo no han visto restituido aquél beneficio en la tarifa del boleto de transporte. En nuestra provincia las empresas de transporte de larga distancia (incluso las pampeanas) según los testimonios de quienes utilizan el servicio no han restablecido el descuento estudiantil obteniendo como resultado una mayor carga a solventar”, señalaron.

“A tal fin, la presente comunicación radica en que, bajo el amparo del plenamente conseguido derecho al boleto estudiantil, solicitamos se restituyan los beneficios que colaboran de manera positiva con el respaldo a la población estudiantil”, sostuvieron desde el bloque opositor.

El proyecto, consigna lo siguiente:

VISTO

Las medidas adoptadas en razón de la prevención de contagios de COVID 19, en particular los aspectos que involucran a las empresas de transporte de larga distancia y CONSIDERANDO

Que dentro del conjunto de medidas que se adoptaron y al día de hoy se están implementando, todo ello con el fin de contener las consecuencias de la crisis sanitaria global ocasionada por el COVID 19 y específicamente en un tema tan sensible como el área de transporte de pasajeros, durante muchos meses estuvo interrumpida la actividad. Que al día de hoy, el status sanitario ha permitido que el servicio sea prestado bajo un marco de indicaciones de seguridad epidemiológica. Que a la vez de aquello, las actividades educativos han comenzado el dictado de clases mediante un sistema combinado de asistencia presencial y virtual. Que en el ámbito de los estudios de grado, las universidades del país han determinado en general que las materias prácticas se lleven a cabo de manera presencial en razón de la naturaleza propia de las mismas. Que facultades como las de medicina, ciencias químicas o de odontología, por nombrar solo algunas deben necesariamente combinar un sistema que permita al alumnado poder cursar las materias que requieran que se desarrollen in situ. Que a la vez, nuestra ciudad, tiene la particularidad que muchos de los y las estudiantes llevan a cabo sus estudios de grado en universidades fuera de la provincia, allí alquilan sus departamentos u hogares, gastos que se han mantenido vigentes aún sin poder hacer uso de ellos. Que hasta los momentos anteriores a la pandemia y ante la, por momentos, increíble cantidad de dinero que les significa a los padres, madres o personas que tengan bajo su cuidado el sostenimiento de un hogar para quien esté cursando, los pasajes de transporte de larga distancia contaban con un sistema tarifado más beneficioso traduciéndose en un descuento por boleto adquirido por estudiantes bajo la sola condición de exhibir el certificado de alumno regular. Condición que no ha perdido por la pandemia porque han continuado cursando de manera virtual. Que sin embargo no han visto restituido aquél beneficio en la tarifa del boleto de transporte. Que en nuestra provincia las empresas de transporte de larga distancia (incluso las pampeanas) según los testimonios de quienes utilizan el servicio no han restablecido el descuento estudiantil obteniendo como resultado una mayor carga a solventar.

Que el fin de la presente comunicación radica en que, bajo el amparo del plenamente conseguido derecho al boleto estudiantil, se restituyan los beneficios que éste involucra colaborando de manera positiva con el respaldo a la población estudiantil.

POR ELLO EL BLOQUE DE CONCEJALA Y CONCEJALES DEL FREPAM PRESENTA EL SIGUIENTE PROYECTO DE:

RESOLUCION

El Concejo Deliberante de la Ciudad de Santa Rosa se dirige a la Dirección de Transporte de la Provincia de La Pampa y al Ministerio de Transporte de la Nación para solicitar la restitución del descuento por abono estudiantil por parte de los servicios prestados por empresas de transporte de larga distancia, en razón del mantenimiento de la suspensión injustificada del mismo.

