Nueva denuncia contra funcionario del Centro Cívico de Pico por violencia de género

Una empleada de la sede del Gobierno Pampeano de General Pico volvió a denunciar en el Ministerio Público Fiscal de General Pico a un director por maltrato y amenazas.

La trabajadora presentó una nueva denuncia contra su jefe por violencia de género y abuso de poder.

Ayer la guardia de la Policía de La Pampa presenció el momento de los ataques verbales que le realizó el director Marcelo Petrelli a una empleada administrativa que ya lo había denunciado por un episodio similar a fines de 2020.









Plan B pudo saber por testigos que “el señor Marcelo Petrelli, funcionario y abogado del centro cívico de General Pico, no deja de descargar su ira, con palabras y humillaciones. No razona, cuando se capacitó sobre la ley Micaela, y no conoce el dialogo con los empleados y los extorsiona con las horas laborales”.

“Hace 5 años que la denunciante viene soportando maltratos de esta persona que hace abuso de su poder. Como si fuera poco además de humillaciones, gritos e insultos, muchos de los que trabajamos también, debemos aguantar los golpes en las puertas, escritorios”, contaron.

Ayer a las 10:30 de la mañana el oficial de guardia presenció los hechos y llamo a la policía. Al realizar la denuncia, la mujer recibió un llamado de la línea 144 para personas en situación de violencia de género y se solicitó una restricción de acercamiento.

Ahora, el funcionario tiene dos denuncias por su proceder violento en el lugar de trabajo. Petrelli tiene también otra denuncia de otra mujer que fue echada por la delegación del Gobierno en General Pico.

