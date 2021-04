Ziliotto advirtió que aumentó el relajamiento social y descartó “salir a comprar vacunas en este contexto”

Compartir esta noticia:











El mandatario pampeano cruzó a la oposición y se preguntó por qué le venderían vacunas a La Pampa, si hay un alto incumplimiento de laboratorios al Estado Nacional. «Es imposible que salgamos a comprar en este contexto», afirmó.

El gobernador de La Pampa, presente en el acto de la inauguración de servicio en Vialidad, afirmó que la policía empezará a realizar más controles, ante el relajamiento de las medidas preventivas.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Son momentos de empatía y solidaridad, hay que dejar para más adelante los encuentros sociales, tenemos que cuidar que los chicos sigan yendo a la escuela y la gente trabajando. El rol de la policía es el que viene dándose permanentemente”, dijo el mandatario y agregó que “si se han intensificado los controles, es porque han habido más relajamientos”.

El mandatario se refirió al incremento de la cantidad de contagios en La Pampa y afirmó que la provincia hace mediciones cada semana. “Los resultados de la restricciones del DNU, de la mayoría de los distritos provinciales (anunciadas por Nación)se van a ver reflejados la semana que viene”, dijo.

Por otra parte, adelantó que mañana llegarán a la provincia 2700 vacunas más.“Yo no voy a entrar en la temática nacional de algunos periodistas, ni hacer futurología con respecto a los contagios, si son 30.000, 40.000 o 50.000, para ver si tienen más rating. Somos serios y vamos mirando las estadísticas, estamos tratando de ver que si hay contagios, que no lleven a mayor complejidad. Sí han aumentado las camas, pero dentro de un parámetro normal, hemos llegado a tener el doble de la cantidad actual”.

Por otra parte, Ziliotto confirmó que el martes ingresarán 2700 vacunas más y recordó que en pocos días se iniciará la vacunación antigripal.

Consultado sobre el pedido de Torroba, de que el estado provincial adquiera más vacunas, Ziliotto dijo que se analizan todas las alternativas. “En un escenario de falta de vacunas a nivel mundial, donde hay un grado importante de incumplimientos de contratos a gobiernos nacionales, es imposible que salgamos como Provincia en este contexto. Sabemos que no hay venta de vacunas, hay una demanda insatisfecha, no se han cumplido los contratos y quienes han iniciado esas acciones, serán a fin de año”.

“Sí es cierto que aparecen intermediarios, chantas dando vueltas que ofrecen todo tipo de vacunas y en esa no vamos a entrar. Asumimos la responsabilidad con el Presidente y 24 gobernadores, en la centralidad de la compra de vacunas. El Gobierno Nacional ha comprado millones de vacunas y no le han cumplido, ¿por qué le cumplirían a una Provincia?, se preguntó Ziliotto y negó que La Pampa haya recibido ofrecimientos oficiales para la compra de vacunas. “Siempre hay alguno que aparece vendiendo cuestiones mágicas”, indicó.

Ante la consulta sobre la distribución de las vacunas en Centros de Salud, Ziliotto afirmó que “está hecha en virtud de la inscripción de cada uno y dónde optó vacunarse. La distribución que hace Salud está hecha con un criterio epidemiológico, más allá de la edad, de 60 a 79 años, con factores de riesgo y si fueron informados, esos factores de riesgo. La distribución la hace el Ministerio de Salud, a partir de la Dirección de Epidemiología. Se asignan los turnos en virtud de la demanda de cada lugar”.

En referencia a la efectividad de la vacuna dijo que “la Sinovac tiene un 79% de efectividad, pero no es la Sinopharm” (que se aplica en La Pampa)”, dijo Ziliotto.

“Yo no estoy en condiciones de revertir nada, porque no soy un experto. En la Argentina, si queremos resolver los problemas, debemos dejar de hablar de lo que no sabemos”.

“Todo lo que se instala a nivel nacional, hay que tomarlo con muchas pinzas. Todo surge que la niña bonita actual, no la anterior, Chile, vacunó una gran cantidad de población y tiene una crisis terminal. Ahora salió que la primera dosis tiene un 3% de efectividad y la segunda, 53%. Y para esconder un elefante, necesitan una manada de elefantes y ponen todas las vacunas en cuestión. Ya que no pueden decir nada de la vacuna rusa, a pesar de todo lo que dijeron, ahora le están apuntando a la vacuna china, sin ningún tipo de fundamentos, por el hecho de tener un micrófono”, agregó Ziliotto.

En referencia al impacto ambiental de la planta de Biomasa, criticada por la oposición, Ziliotto sostuvo que “vamos a cumplir con todos los protocolos y leyes ambientales, nunca lo hemos hecho de otra manera”.

“Rumores van a haber siempre y posicionamientos, también, más en un año electoral. Sabemos cuáles son las reglas del juego y tenemos en claro el camino. Todo emprendimiento que signifique un impacto ambiental en La Pampa, se analiza como corresponde. Si hay algo que vamos a cuidar, es el medioambiente y por algo emprendemos este tipo de iniciativas”, cerró Ziliotto.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios