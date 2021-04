“El gobierno pierde credibilidad a la hora de tomar decisiones”

Compartir esta noticia:











El exdiputado nacional, Daniel Kroneberger, se sumó al tándem de los dirigentes opositores que cuestionaron al presidente Alberto Fernández por los dichos sobre el «relajamiento» del sistema de salud, en el marco de la segunda ola de coronavirus. El presidente lo aclaró hoy y dijo que para los médicos «solo tengo gratitud».









Kroneberger se pronunció contra los dichos del presidente y los anuncios sobre las nuevas restricciones impuestas para el AMBA por el aumento de casos de coronavirus.

«El personal de salud no da abasto. Encima lo acusan de relajarse. Es una inmoralidad responsabilizar al sistema de salud por relajarse, cuando todos los profesionales de la salud hace más de un año que no paran un segundo, no han tenido vacaciones, tuvieron que aislarse de sus familias y han sufrido patologías, asociadas a ese estrés incesante. Un despropósito la afirmación presidencial», criticó el dirigente radical.

Sobre esto, más tarde Alberto Fernández, ensayó un pedido de disculpas: «Con personal de salud solo gratitud tengo, habría que hacerles un monumento al esfuerzo de esa gente. Hablé del relajamiento de las clínicas que creyeron que era un buen momento para avanzar en atenciones quirúrgicas que en otro momento suspendieron», aclaró.

Entre los cuestionamientos, Kroneberger recordó los vacunados vip, «fue un escandalo moral», acusó.

«La falta de vacunas es un problema, pero la inmoralidad pública es intolerable y el Gobierno no acusa recibo», subrayó.

Asimismo, planteó que «estamos frente a un gobierno que improvisa y que no genera consensos entre sus propios funcionarios, ni consulta a las provincias, ni tampoco aceptas propuestas de otras fuerzas políticas a la hora de tomar decisiones frente a una pandemia que atacó al mundo entero».

Kroneberger recordó que antes del anuncio de la suspensión de clases presenciales por parte del presidente, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, había ratificado la continuidad de las mismas en el AMBA.

«El gobierno pierde credibilidad a la hora de la toma de decisiones. La circulación del virus es mayor, nadie niega esta situación, por ende es momento de trasmitir confianza, credibilidad, planificación, evidencias científicas y políticas consensuadas y no mensajes improvisados, contradictorios y carentes de consensos», aseguró.

