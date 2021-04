La Pampa y Nación firmaron convenios por 4.740 millones de pesos para cuatro obras viales

Compartir esta noticia:











El anuncio lo hizo este jueves el gobernador Sergio Ziliotto, en una conferencia de prensa conjunta con autoridades de Vialidad Nacional, que destacaron la desarticulación de las PPP y la puesta en marcha de una agenda de desarrollo en inversiones viales. Prevén que la obra de la Ruta 5 sea licitada en unos cuatro meses.

Las obras incluyen la Travesía Urbana de General Acha sobre la Ruta 152 por 347 millones de pesos, la Ruta 20 entre La Reforma y 25 de Mayo por 2.189 millones de pesos, la Ruta 18 por 1.781 millones de pesos y la iluminación de los accesos de las rutas 5, 188, 35 y 143 por 422 millones de pesos.

“Estas obras tienen que ver con la recuperación para una agenda del desarrollo y tienen que ver con obras elegidas por la Provincia y Nación”, dijo el administrador general de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta.

Arrieta destacó la recuperación de la agenda vial de Nación y criticó el esquema de participación público privada (PPP) impulsado por la gestión de Mauricio Macri para financiar la obra pública. “Fue una de las mayores vergüenzas en la historia argentina. Se otorgaban la explotación de los corredores viales a seis asociaciones de contratistas, la concesión de 3700 kilómetros más importantes del país”.









“A cambio, de eso, los contratistas cobraban el peaje, se comprometía el Estado a actualizar los peajes en dólares, en un país donde los ingresos de los trabajadores son en pesos, nos comprometíamos a sostener en 20 años tarifas en dólares y los contratistas iban a hacer 140 obras, con un costo de 4800 millones de dólares y un cargo financiero, de 13.000 millones de dólares. Tengamos en cuenta la diferencia entre los costos de las obras, 4800 millones y el costo final de 13.000. Todo eso, era costo financiero”, explicó.

“Fue una experiencia que ya nació muerta, porque en el 2018, Argentina tenía las tasas de financiación más altas del mundo y rondaban el 70%, el país con un proceso inflacionario del 50% y el país más ineficiente de la cosa pública,que se endeudaba con todo el mundo y para los contratistas no era fácil conseguir la financiación. No favorecía al Estado, no favorecía a los contratistas. Pero no perdimos todos, los bancos ganaron mucha plata y también algunos estudios de abogados. Nos encontramos con esto y con los equipos del estado, de vialidad, sin estudios ni asesorías internacionales, pudimos resolver esto los contratos de 13000 millones de dólares, reconociendo solo las obras realizadas, que tienen un total de 13 millones de dólares, sin juicios en el CIADI, ni presentaciones internacionales y salimos de las PPP”.

Arrieta agregó que “hoy estamos pidiendo la incorporación en el Presupuesto a través de un DNU, de 25 obras de los corredores de la PPP, entre los cuales está la obra de la Ruta 5, como una de las más urgentes”.

“Si hay novedades en este mes, en un periodo de entre los 2 y 4 meses, lo estaremos licitando, porque tiene proyecto ejecutivo”, agregó.

En otro tramo de la conferencia, Arrieta elogió el manejo de la pandemia por parte de La Pampa. “Venimos a felicitar el Gobernador y a cada uno de los intendentes, por cómo han podido gestionar y manejar la primera parte de la pandemia”, elogió Arrieta, recordando que la comitiva que visita La Pampa fue testeada hace 48 horas. “Queríamos ser respetuosos en cómo se ha manejado la pandemia. Además, de lo sanitario, felicitaciones por la pertenencia federal que define a La Pampa”, agregó.

“El gobierno nacional tiene la decisión de la recuperación de una agenda federal. Se gestiona una pandemia y además, de esto, de las políticas sanitarias, impulsamos la obra pública y la obra vial en todo el país”, agregó. “Hay provincias como La Pampa que han avanzado con un modelo y gestiones de gobierno, con un anclaje muy fuerte en cada territorio. La Pampa es un modelo a seguir en cuanto a su identidad, historia y tradiciones, en cuanto a la forma de articular y privilegiar intereses generales sobre los particulares. La Pampa es un modelo de gestión y de soñar la Patria, que pueda ser generosa y cobijarnos a todos”, dijo Arrieta.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios