“Los dichos del Presidente son una vergüenza”

El Diputado Nacional por La Pampa, Martín Maquieyra, expresó su preocupación por el cierre de las escuelas y por los dichos del Presidente, Alberto Fernández, contra el sistema de salud.

“Es una vergüenza que el Presidente de la Nación descalifique de esa manera al sistema de salud, justamente a quienes estuvieron al frente de batalla desde el comienzo de la pandemia”, manifestó Maquieyra.









Además agregó que entiende qué hay medidas que deben ser tomadas debido a la suba de casos pero que está de acuerdo con afectar a las escuelas. “Hace 2 semanas el Gobierno Nacional presentó datos que demostraban que la presencialidad en las escuelas no era motivo de contagio. No entiendo si el gobierno fue presionado por los gremios o si esos datos no eran reales. Los chicos deben seguir en las aulas, incluso el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, lo admitió”, afirmó.

“No podemos permitir que una mala gestión afecte a la educación de los chicos y que se echen culpas a quienes no es debido. Las personas que trabajan en salud hacen lo que pueden con lo que el Estado les da, están haciendo un gran trabajo y dejando todo por salvar vidas. Ellos son los primeros a quienes debemos agradecerles”, finalizó Martin Maquieyra.

