Tevez fue a la justicia para no pagar el aporte solidario de las grandes fortunas

Lo hizo esta tarde, un día antes de que venza el pago obligatorio del aporte solidario. Tal como hicieron otros empresarios, argumenta que es «confiscatorio». La causa recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°4, a cargo de la doctora Rita Ailán.









Carlos Tevez se presentó en la Justicia para no pagar el impuesto a las grandes fortunas. Lo hizo en la tarde de este jueves, un día antes del vencimiento del pago obligatorio del aporte solidario. La causa recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°4, a cargo de la doctora Rita Ailán, según confirmaron fuentes judiciales al sitio Doble Amarilla.

Al igual que otros empresarios, el jugador de Boca argumenta que el impuesto es «confiscatorio». Se trata de un proceso de conocimiento con el que se busca conseguir que el juez determine si el aporte debe pagarse o no. Lo mismo hizo hace pocos días, entre otros, Gabriel Bouzat, ex socio del ministro de la Corte Carlos Rosenkratz.

Durante los días previos al vencimiento de la obligación de presentar declaración jurada y pagar el aporte solidario extraordinario, que es este viernes 16 de abril, hubo un aluvión de presentaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Se sumaron a más de 80 que ya estaban registradas desde la semana pasada, entre ellas la de Bouzat. Algunas ya fueron resueltas y en determinado caso de manera favorable a empresarios que buscan no pagar el impuesto, a través de medidas cautelares.

Las demandas se hicieron, específicamente, después de la resolución que le ordenó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) no cobrarle (momentáneamente) a un directivo de la empresa Globant. Frente a la chance de no pagar el tributo, se produjo una catarata de presentaciones.

Tal fue el aluvión que los 12 juzgados de lo Contencioso Administrativo Federal recibieron, al menos, una causa que involucraba el aporte solidario a las grandes fortunas. Fue en forma de procesos de conocimiento, con el objetivo de establecer la constitucionalidad o no del impuesto a la riqueza y si es «confiscatorio» o no de los aportes. También se sumaron, en forma particular, presentaciones en la justicia federal de algunas provincias.

