APE también cruzó a Rossi por negar la restitución de la exescuela Hogar

La agremiación cultural “Ape (Asociación Pampeana de Escritorxs), integrante de la colectiva por la recuperación de la Ex Escuela Hogar, manifiesta su preocupación en torno a los dichos del Ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, quien manifestó en su visita oficial a La Pampa que la recuperación de ese espacio educativo no es prioritaria y que no está en agenda su devolución”, señalaron.









“Desde la Ape manifestamos que la recuperación de ese espacio apropiado por la última dictadura militar, es un acto de restitución histórica hacia la educación y la cultura pampeana, y que será posible si se comprende la derogación del espíritu de la norma de facto que usurpó la escuela hogar. En este horizonte de memoria colectiva seguiremos bregando para que la ex escuela hogar vuelva a sus legítimos dueños y depositarios de este patrimonio provincial, y sea utilizado para la cultura del pueblo pampeano”, agregaron.

El ministro de Defensa de la Nación afirmó el miércoles en Santa Rosa que “conozco desde hace muchísimo tiempo el tema de la Escuela Hogar, pero como usted dice, no es parte de la agenda prioritaria por la pandemia. Lo que el Gobernador sabe es que tenemos toda la voluntad de diálogo, pero hay que contemplar que ahí funciona un comando donde trabajan 500 personas y hay que encontrarle un lugar donde hagan sus trabajos”, señaló.

También reconoció que “La Pampa es un distrito militar importante para nosotros y no queremos irnos”.

Respecto de la utilización de las Fuerzas Armadas para controlar la pandemia dijo que “preveo que en los próximos días y en las próximas semanas va a habar un mayor empleo de las fuerzas militares a la par de un mayor número de casos”.

