Protesta por la baja condena a una mujer por abuso sexual: “es una vergüenza lo que hizo el juez Olié”

La madre de los dos niños y la niña abusada por la niñera encabezó esta mañana una protesta en la Ciudad Judicial. El fiscal pidió 18 años de prisión y el juez le dio 4 años de prisión. Dos ya los cumplió en prisión domiciliaria. La mujer condenada trabaja con niños y niñas en una Iglesia Evangélica,

Joanna Sosa, mamá de los nenes abusados cuando tenían 4, 6 y 11 años, responsabilizó al juez Andrés Olié y aseguró que “es una vergüenza lo que está haciendo la justicia”.









“Ella estaba imputada por exhibiciones obscenas, abuso sexual gravemente ultrajante y por abuso sexual con acceso carnal. El juez le cambió la caratula por abuso sexual simple en le caso con abuso carnal, el el caso de la nena se la cambió por exhibiciones obscenas y en el caso del nene de cuatro años lo desestimó, cuando hay pruebas, evidencias físicas y cámara gessel”, dijo la madre a Plan B Noticias.

“La contraté en 2019 ara el cuidado de mis hijos porque yo trabajaba en un geriátrico,. La conocí en el club de Calfucurá de Rugby, que iba mi hijo, era la hermana del profesor y me la recomendó. Cuando me entero del abuso, hago la denuncia en diciembre de ese año, y desde entonces está en prisión domiciliaria”, relató.

“Es una locura lo que está haciendo el juez Olié porque supuestamente trabaja a beneficio de chicos humildes. Está todo probado. Es una vergüenza lo que esta haciendo. Mis hijos en el momento de los hechos tenían 4, 6 y 11 años. La del medio es nena”, explicó.

“Quiero que cambien la caratula y estoy reclamando la detención inmediata de esta mujer, que está a 100 metros de la escuela de mis hijos y yo no estoy tranquila. Es una vergüenza lo que está haciendo la justicia. Siendo culpable, que me digan que le van a dar cuatro años”, se lamentó al borde del llanto.

Joanna contó que “el más chiquito no pudo ir a cámara gessel porque era menor de 4 años. Fueron mis dos hijos y una sobrina mía a la que mi hijo menor le contó los relatos. Tenemos los testigos que dicen que hubo penetración, no entendemos lo que pasó, no le puede dar cuatro años”, relató.

“Este año y medio fue un infierno para mis hijos, ya no son los mismos chicos felices de antes, y eso me preocupa, han cambiado demasiado. Están los tres en tratamiento psicológico, es tremendo lo que nos pasó “, relató.

“Ella está en una iglesia evangélica, se ve que la tienen refugiada ahí en la calle Fiorucci y Schmidt, vive a cinco cuadras de mi hija y a una de la escuela de mis hijos, Veo que es muy baja la pena porque hubo penetración y las víctimas fueron tres menores. Le están dando cuatro años y ya tiene dos cumplidos en la casa, cuando llegue a la cárcel, ya sale porque tiene la mitad de la condena”, le dijo a Plan B.

“El fiscal le pidió 18 años y el juez desestimó todo, y le dio la mínima. Le podría haber dado 10 años por abuso sexual simple, es una vergüenza lo que hizo el juez Olie, Estamos pidiendo que cambie la caratula y que se la detenga de manera inmediata, todos sabemos que los abusadores no cambian y está trabajando con niños y niñas”, agregó.

Por último indicó que “ahora no puedo salir a trabajar, no puedo confiar en nadie, soy madre sola y la situación es muy complicada”.

