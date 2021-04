Presentaron Huayra 5 y renace la entrega de netbooks en colegios secundarios

Compartir esta noticia:











Se presentó la nueva versión del sistema operativo GNU/Linux del ex Conectar Igualdad ahora llamado Juana Manso. La importancia del papel del Estado y el Software Libre para achicar la brecha tecnólogica en la educación secundaria.

El sábado 24 de abril, enmarcada en las actividades del 17º Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, se lanzó por streaming Huayra 5, nueva versión actualizada del sistema operativo GNU/Linux con el que contarán las nuevas netbooks destinadas a estudiantes y docentes de la escuela secundaria.

Javier Castrillo, responsable del desarrollo, presentó el nuevo sistema en la sede Patagonia del Flisol la nueva versión que vendrá instalada por defecto en las 600.000 netbooks que tiene previsto entregar el gobierno de Alberto Fernández en el presente año.

En la presentación del sistema operativo GNU/Linux, el coordinador general de Huayra 5 lamentó el cierre del programa Conectar Igualdad en el 2016 y definió al macrismo “como cuatro años de nada”, en materia de acceso a la tecnología para las y los estudiantes del secundario. Decisión que ahondó la brecha tecnológica y que se vio reflejada en durante el 2020 con la pandemia de coronavirus.

«La vuelta de Huayra se da en el marco del Plan Federal Juana Manso. Este es un anuncio y no una presentación, aclaró Juan. «Ya habrá alguna presentación oficial de las autoridades que correspondan,porque esto forma parte del programa oficial del Ministerio de Educación», agregó.

El Plan Federal Juana Manso está en la plataforma de Educar, cuya gerenta general es Laura Marés. «Juana Manso es un plan con cuatro líneas de trabajo: una es la entrega de dispositivos y para este año se prevén entregar 600.000 netbooks a chicos y chicas de las escuelas secundarias de todo el país», explicó el coordinador general del proyecto.

Según adelantó, la entrega de los equipos se prevé para este año. Se trata de netbooks de 13 pulgadas, con disco sólido de 256 gb, con 4 gb de ram, procesador y chipset Intel, con puertos USB, ranura para tarjeta SSD y conexión a HDMI.

«Otra línea es la capacitación de docentes, la tercera es la elaboración de y el desarrollo de contenidos educativos libres, ya que hay un gran repositorios de contenidos que se pueden bajar. Y hay, además, algunos contenidos que todavía no figuran con licencia libre y se están liberando, para ser usados con licencias libres y por último, la cuarta línea, incluye una plataforma general que puede ser usada por cualquier miembro de comunidad educativa», dijo Castrillo.

«Hoy nos vamos a ocupar de la distribución de los dispositivos, esas 600.000 máquinas, que estarán equipadas con Huayra y la gran noticia es que solamente estarán equipadas con Huayra, desapareciendo el doble buteo que había en Conectar Igualdad, porque Huayra es libre y de confección federal», resaltó Castrillo.

Escritorio, estética e instalación

«El escritorio instalado es Mate, con la parte de diseño hecha por nuestro equipo. A quienes preguntan si pueden instalar otro escritorio (GNOME, KDE), en los repositorios hay un montón. Particularmente coincido en que además de funcionar bien, Huayra tiene que ser lindo. Quienes estamos hace mucho tiempo con Software libre, estamos acostumbrados a aplicaciones horrendas, que se usan por cuestión de ideología, con iconos y cosas horribles. Pero desde el primer día dijimos, tiene que ser lindo y para eso trabaja un equipo de diseño. Estoy contento en cómo quedó Huayra 5 por el tiempo que tuvo de desarrollo. Creo que todos querríamos algo más, de hecho se plantaron un montón de ideas, pero debíamos cerrar la imagen ISO, para que venga instalada en las máquinas. Pero es lindo, hay detalles que nos gustan: cuando carga algo, hay una animación, lo mismo que cuando cierra un programa. Te puede gustar más o menos, pero el sistema además de sólido y sin fallas, resaltó».

«Por otra parte, cambiamos el instalador, el que traía Debian por Calamares y es muy simple. Incluso hay una opción para instalar con Windows, pero nosotros no damos soporte con eso. El sistema se puede correr de manera live, lo podés probar todo lo que quieras sin instalar nada».

La pandemia y la educación virtual

«Desde hace una año estamos trabajando en un modelo de educación virtual, pero con la pandemia no se trabajó con este modelo, sino se virtualizó de hecho algo pensado para ser presencial. Las clases en el 2020 empezaron presenciales y se virtualizaron por la pandemia y la cuarentena. ¿Pero qué es virtualizar? ¿Mandar un PDF todos los días?, ¿Hacer un Zoom, contar algunas cosas? Son otras las herramientas, pero se hizo y se aprendió como se pudo y se cometieron errores a granel, pero, otra cosa que debemos de aprender de allí, es que los profesores y profesoras deben hacer uso de la tecnología, más allá del pizarrón y la tiza. La tecnología no es la solución a todos los problemas, pero quien no entendió la tecnología en este periodo, se quedó afuera de un montón de cosas y es muy grave, sobre todo los chicos y chicas que quedaron afuera de una pseudo educación virtual, por falta de tecnología», dijo Castrillo.

En este marco, Castrillo criticó la brecha tecnológica generada en distintos sectores de la población y cuestionó la política del macrismo. «Fueron cuatro años de nada. Como sabemos, desde enero de 2016, se cortó el programa Conectar Igualdad. Se hizo otro programa, como Aprender Conectados y otras cosas lamentables que vivimos del 2016 al 2019, donde se pretendió reemplazar al programa Conectar Igualdad por cosas sin asidero, como la recepción de un dron, cámaras de fotos y un robot, en un revoleo de hardware y negociados, que nunca fueron de carácter universal como el Conectar Igualdad. ¿Y cuánto hubieran servido las computadoras del Conectar Igualdad o lo que fuere el año pasado, para que cada chico o chica pudiera tener una computadora?. Qué desastre se hizo en cuatro años».

«También quiero llamar a la reflexión, porque se decía que Huayra era software libre, que no se va a morir porque la comunidad lo va a mantener, porque lo comunitario era más fuerte que lo público, que el poder de Huayra estaba en lo comunitario y no en la decisión política de poner un sistema operativo para todos. Pero no es así, así como no se levantó un solo dedo para defender al Conectar Igualdad, que fue el primer programa que cerró el macrismo, se siguió avanzando: vinieron los tarifazos del 1000%, la quita de medicamentos a los viejos y llegó la represión a los jubilados. Ahí se dijo hasta acá llegamos y esa gente se fue por el voto popular. Y al no defender el Conectar Igualdad y los programas socioeducativos, en esos cuatro años que pibes y pibas no tuvieron computadoras, generaron una tremenda brecha que se vio el año pasado. Quien no tuvo computadoras, se tuvo que educar con cuadernillos y televisión. Y eso no es una brecha, es un abismo. Por eso el Programa Federal Juana Manso viene a reconstruir, volver a rellenar cuatro años de ostracismo con dispositivos, capacitación, con ese sentimiento de que esto es mío porque me lo merezco, porque tengo derecho a tener una computadora y el docente, el derecho a capacitarse. Ahora volvimos, no a foja cero, sino dos o tres, a trabajar desde ahí«, dijo Castrillo.

El papel del Estado y la comunidad de Software Libre

«La comunidad de Software Libre tiene mucho para hacer. Huayra es un proyecto desde el Estado, hay una decisión política de sostener esto y no es cualquier pieza del software. Es Huayra, donde el Estado toma la decisión política de montarlo como único sistema operativo y la funcion de la comunidad del Software Libre y de la comunidad educativa, es mayúscula. Ahora sí es responsabilidad de todos y todas, que cada docente se sienta parte, que contribuya, que marque los errores y haga desarrollos. Esa es la invitación y el desafío que tenemos por delante», afirmó el coordinador general del Proyecto Huayra GNU/Linux.

Consultado sobre cómo sumarse al desarrollo de Huayra, el coordinador general del proyecto dijo que «una vez que está la ISO para bajar empiezan las traducciones, la marca de errores y desarrollos que hacen particulares, sobre todo docentes con alumnos, les enseñamos cómo se empaquetan, como se pasa a los formatos, cómo actualizar. Recuerdo un desarrollo de una tabla periódica que hicieron alumnos y alumnas de Tierra del Fuego que se incluyó en varias release de Huayra».

«Huayra no es un emprendimiento privado, es del Estado, que somos todos. El trabajo crudo lo hace nuestro equipo y la construcción federal es importantísima, va desde que aquel o aquella que descubre un error y nos lo pasa, el que sabe programar o el curso de dibujo o plástica y nos mandan los wallpapers o o la traducción, todo es bienvenido. Cada vez que salía una nueva versión de Huayra, recibíamos unas 500 colaboraciones en el primer mes y eso nos enorgullecía mucho», dijo Castrillo.

El equipo de Huayra

«En el equipo somos pocos. Hay algunos que nos dedicamos al desarrollo más duro. También hay desarrollos propio», afirmó Castrillo. El de este año se llama REA, Recursos Educativos Abiertos, que es un visor, clasificador y buscador de todos los recursos que Educar pone a disposición de las netbooks. «Por eso, dentro de las netbooks habrá un montón de recursos y como siempre se pensó en Huayra, no sabemos dónde irá esa netbook. Por eso, dentro de la netbook se pone todo lo posible para trabajar si no tuviera Internet. Lo que se hizo fue un clasificador y buscador para encontrarlo más rápidamente», señaló Castrillo.

Otra parte del equipo se encarga del diseño y la parte gráfica y otro grupo, que es el de comunicación, de la web, los textos y la ayuda interna de Huayra.

Diferencias entre Huayra y Debian

«Debian es un sistema operativo más antiguo, pero tiene determinadas características de empaquetar sus aplicaciones, que pasan de una instancia a otra, una especie de normas de calidad y fabricación y desarrollo muy altas. Eso es Debian. Nosotros, nos basamos en su momento en Debian. Ubuntu y Trisquel, por ejemplo, están basadas en Debian, pero a medidas que lo vas desarrollando, te vas separando del Debian Original. Por ejemplo, no usamos el kernel (núcleo de sistema operativo) de Debian y lo tocamos para que funcione bien en esas netbooks y también queremos que funcione la impresora HP 692 del año 97. Sobre esa base de Debian, se construye. Tenemos los repositorios de Debian y los repositorios de Huayra. Eso técnicamente se llama Debian Pure Blend, una mezcla pura a partir de Debian. Si una aplicación sirve para Debian, con los ojos cerrado va a funcionar en Huayra. Todo lo que construimos ‘ahí arriba’ se hace con las mismas normas, respetando lo mismo, sin romper ‘lo que está abajo’, para decirlo de una forma barrial.

Fabricación de los equipos

«La idea es que cada año se incorporen más cosas que se fabriquen en el país. No es algo simple. Hay cosas que no se fabrican ni siquiera en Estados Unidos. Sí o sí hay que ir a tres o cuatro plantas que están en el mundo. Hay cosas que por muchos años no se van a fabricar en el país. Pero sí van a participar fabricantes del país, para eso hay una licitación pública».

Drivers libres y software privativo

El coordinador general del Proyecto Huayra GNU/Linux destacó la utilización de software libre en las netbooks y lo comparó con la polémica que se da por las patentes en las vacunas. «Más allá de lo técnico y la política pública, la pandemia desnudó un montón de cosas violentas, que fueron impuestas. Los que hace muchos años militamos las cuestiones de Software y de Cultura Libre, de conocimiento compartido y colaboración en contra de patentes y privatizaciones, nos hemos encontrado con la cuestión dramática de las grandes multinacionales que patentan las vacunas y juegan con la vida de todos nosotros. Y ahora, se empiezan a escuchar opiniones de que se deben liberar las patentes porque tenemos que vivir. Esta situación, de manera similar, se da entre el software libre y el que no lo es (Windows, Apple, por ejemplo). Esa polémica (de las vacunas) nos ahorrará un montón de explicaciones, sobre todo para explicar la necesidad del software libre».

«En referencia a los drivers privativos, Huayra los permite. De hecho, Debian también. Hay repositorios que son free o non-free. Hay fabricantes que no liberan sus drivers y tenés dos opciones: o no anda nunca el dispositivo (una impresora, por ejemplo) o bajás el driver privativo. La filosofía que hemos bajado desde Huayra fue si hay driver libre, vamos. Si no tratamos de desarrollarlo y si no hay libres y sí privativos, se usan los privativos. Hay gente que prefiere la pureza de la libertad. Yo prefiero que los pibes que tienen una HP692 en la escuela, la puedan usar. Después veremos como zanjar la tremenda disgresión libertaria. Primero que puedan usar la impresora o placa wifi, después vemos cómo solucionar eso, sin perder de vista que hay que solucionarlo», resaltó Castrillo.

Las netbooks y los sistemas de bloqueos

«Las máquinas vendrán con sistema antirrobo, para que no violenten a chicos y chicas y les roben las máquinas. Es algo que tiene mil millones de críticas, pero mientras no haya alternativa superadora, contarán con ese sistema».

«Además, esto hay que pensarlo como un sistema de inclusión. La computadora tiene que servir para que el pibe y la piba no abandone la escuela. Mientras vayas a la escuela, la computadora no se te va a bloquear. Che, acá el tablero dice que Javier Castrillo hace más de un mes que no viene a la escuela y se le bloqueó la máquina. Bueno, la trabajadora social, o quien fuera, tiene que venir a mi casa y ver por qué no estoy yendo a la escuela. Hay que verlo por ese lado y no que se bloquea. Y después cuando egresás, la computadora es para vos, no hay que volver a la escuela a renovar el certificado».

Por último, Juan Castrillo invitó a la comunidad a instalar Huayra 5 en sus equipos, de forma gratuita. «Ya se puede bajar la ISO de Huayra 5, de la nueva web que es https://huayra.educar.gob.ar/. Esta versión de Huayra 5 se puede instalar en las viejas máquinas de Conectar Igualdad o donde ustedes quieran. Yo lo tengo instalado en mi máquina personal. Esta es una vuelta significativa y espero que les haya acariciado un poco el corazón a quienes estamos en el tema del Software Libre», cerró Castrillo.

La nueva versión de Huayra 5, se puede descargar del siguiente enlace:https://repo.huayra.educar.gob.ar/public/iso/huayra-amd64-202104211531.iso

El recorrido de Huayra

Huayra GNU/Linux es el sistema operativo para computadoras desarrollado en la Argentina. Está basado en Debian y se ha orientado al uso educativo bajo la bandera de la Soberanía Tecnológica.

El plan se inició en el año 2012 con el fin de servir al programa tecnológico educativo Conectar Igualdad. Este propuso la elaboración y entrega de equipos informáticos portátiles (netbooks) provistas de un programas de cómputo especialmente pensados para la educación.

Así nació Huayra (que significa «Viento»), explica el blog Ubuntu Peronista, un entorno de bajo consumo y alto desempeño, capaz de satisfacer todas las necesidades educativas. Se convirtió en el primer Sistema Operativo oficial del ámbito educativo y de la administración pública del país, y fue eje de un despliegue productivo que acompañó las 5 millones de netbooks distribuidas a alumnos de escuelas primarias y secundarias hasta fines del 2015.

En el año 2016 el programa Conectar Igualdad fue desahuciado por la administración Macri. En 2018 – y en el marco de numerosas medidas de ajuste sobre todos los sectores del Estado – la gestión Macri intentó reemplazarlo con el infructuoso programa Aprender Conectados.

(Horacio Beascochea, especial para Plan B)

