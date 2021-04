Alpa: “es histórico que este edificio sea el lugar del Tercer Juicio de la Subzona 14”

Compartir esta noticia:











El rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Oscar Alpa, destacó el inicio del el tercer tramo de la causa por delitos de lesa humanidad conocida como Subzona 1.4.

“Esto se inició hace un mes, cuando comenzó este tercer juicio con el Consejo de la Magistratura de la Nación, que está representado por el sector académico, presidido por un rector, el de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora”, repasó Alpa.

“Él me planteaba que las universidades trabajemos en general en la la justicia y en particular en el proceso que continúa, de Memoria, Verdad y Justicia, y en este sentido, sabemos que el Tribunal Federal no tenía los lugares físicos y empezamos a conversar, para ver cómo hacerlo en la Universidad y estuvo visitando el juez (Pablo) Díaz Lacava. Las instalaciones, buscamos cómo era el operativo y firmamos un convenio en el Consejo de la Magistratura y para nosotros hoy es un día histórico, que este edificio sea el lugar del Tercer Juicio de la Subzona 14”, resaltó Alpa a Plan B.

Consultado sobre las modificaciones realizadas en el Aula Magna, Alpa dijo que se hizo una pequeña modificación en la Pre Aula Magna. “Se hizo un lugar de construcción en seco, que sea permanente, un lugar de oficina y archivo de toda la documentación, que será custodiada por la Policía Federal y en las instalaciones, hablamos para seguir usando la Universidad, salvo los días de Juicio, que son de martes a jueves cada 15 días, donde también pusimos a disposición dos aulas para reuniones de testigos o del mismo Tribunal”.

En referencia a las condiciones del juicio, en el contexto de la pandemia de coronavirus, Alpa dijo que “lo más importante es que el juicio se haga. La Universidad está abierta en pandemia y es importante que el juicio se haga, mitad presencial, mitad formato zoom. Lo más importante es seguir buscando Memoria, Verdad y Justicia”.

“Además, la Universidad es querellante en la causa y esto da continuidad a un proceso histórico de la Universidad, es una política de estado que trasciende las gestiones de los distintos sectores de Universidad. Se comenzó en el primer juicio, en el segundo fuimos querellantes y ahora sigue como querellante y prestamos el edificio para el Tribunal”, cerró Alpa.

