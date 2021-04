Subzona 14 III: Baraldini pidió ser apartado del juicio

Compartir esta noticia:











Su defensor Pedro Mercado pidió que el exjefe de Policía sea apartado del juicio en su contra por razones de salud. Además solicitó la recusación del Tribunal Oral Federal junto con el defensor del excapitán del Ejército, Jorge Omar De Bartolo.









Ese miércoles el Ministerio Público Fiscal finalizó con la lectura de las imputaciones contra los represores de la Subzona 1.4, por los delitos de lesa humanidad cometidos entre 1975 y 1982 en La Pampa.

Luego de hacer lectura de las consecuencias de los delitos, reiteró el pedido de calificar los mismos con la categoría de genocidio. Algo que ya fue desestimado por los jueces en los procesos anteriores.

Como cuestiones preliminares, el defensor de Baraldini, el abogado Pedro Mercado, dijo que “Baraldini no está en condiciones de asistir a este proceso” y pidió que quede fuera del juicio en su contra.

Mercado además recusó a los jueces del TOF. “Los 3 miembros ya han integrado el tribunal en las etapa anterior, donde las partes, el plexo fáctico, el contexto y la totalidad de las pruebas, son idénticas o similares a las que se van a ventilar en es te juicio, con lo cual la garantía de imparcialidad (art 18 CN) no se da concretamente en el caso”, señaló en la interposición de la recusación contra los miembros del tribunal.

Por otra parte, planteó además que los hechos por los que se acusa al exmilitar y exjefe de Policía de La Pampa, “son un caso de cosa juzgada material” y argumentó que “el mismo fue sometido a juicio en jurisdicción militar y con posterioridad en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal, en la causa 450, y fue declarada su falta de mérito y la extinción penal, confirmado por la CSJN en 1988”. Algo que fue planteado también durante el juicio de 2017 y desestimado por el tribunal.

En la misma línea, Patricio Corigliano, defensor de De Bartolo, interpuso la recusación de los miembros del Tribunal “porque no está garantizada la imparcialidad del mismo”.

Corigliano sostuvo que “los hechos imputados a mi asistido ya han sido juzgados por los miembros del Tribunal en procesos anteriores, donde ya se ha emitido sentencia condenatoria” y consideró que ante esta situación “está sellado el resultado del juicio ya que los miembros del juicio han emitido sentencia en los hechos bajo juzgamiento y la responsabilidad, si bien no en particular sobre mi asistido, si del resto de los imputados”.

En segundo logal pidió la nulidad del requerimiento de elevación a juicio por violar los principios de culpabilidad y responsabilidad objetivo del enjuiciado. “Es pura y exclusivamente en función del cargo que ocupó en la plana mayor del Destacamento de Toay, que no es la de la subzona 1.4. Que estaba a cargo del jefe del Destacamento de Toay, por no de sus oficiales que lo componían.

“Entendemos que de la manera en que está elaborada la acusación, siendo que no hay una sola prueba que relacione a mi asistido con la investigación, más allá del cargo que ocupaba, lo que hace es invertir la causa de la prueba y colocar en estado de indefensión a mi asistido, que en base a la acusación debería demostrar su “no participación” en los hechos investigados. Lo cual resulta imposible. Si se da valor y no se declara la nulidad de la acusación formulada, que viola el principio de inocencia y el derecho de defensa en juicio, no se justifica realizar ninguna defensa técnica porque la misma se torna innecesaria”, redondeó.

Por su parte, la fiscala Iara Silvestre rechazó todos los planteos realizados por las defensas. Sobre la recusación contra el Tribunal por imparcialidad sostuvo que “en primer lugar el tribunal ya intervino en juzgamiento de hechos de terrorismo de Estado en La Pampa, lo cierto es que Baraldini viene acusado por hechos distintos no incluidos en anteriores juicio y el Tribunal no se ha pronunciado sobre la responsabilidad del mismo sobre estos hechos”.

Lo mis planteó para De Bartolo, “el Tribunal nunca se pronunció sobre la responsabilidad sobre los hechos juzgados”.

Por esto mismo, sostuvo que en ambos casos “no se dan los requisitos de identidad material y jurídica entre los distintos juicios porque hablamos de un nuevo imputado y hechos nuevos no juzgados anteriormente”.

En el caso de la excepción por “cosa juzgada” planteado por Mercado, planteó que “la oportunidad para hacerla era antes del cierre de la instrucción, más teniendo en cuenta que lo que alega ya era conocido en ese momento y no se expuso. No obstante, las sentencias que cita son previas a las normas que habilitaron esta instancia de juzgamiento.

Sobre el pedido de apartamiento de Baraldini del juicio, la fiscala sostuvo que “hasta tanto no haya un dictamen que determine su incapacidad para afrontar el juicio, éste no puede ser apartado. No debe perderse de vista que la evaluación, que fuera realizada en forma previa al inicio del debate, los peritos forenses de la Corte, señalaron que debía contextualizarse el estado actual porque cursa una convalecencia por COVID con debilitamiento general, no pudiéndose precisar cuál es el deterioro cognitivo propio de base y que para evaluarlo de nuevo con el mínimo sustento médico legal era necesaria una evaluación presencial y esta no se ha hecho. Por lo tanto, hasta que esto no se haya hecho este estudio que tenga el mínimo sustento legal debemos presumir que es capaz de continuar en juicio”.

Del mismo modo rechazó el pedido de nulidad de la requisitoria de elevación a juicio planteada por el defensor Corigliano: “ya que los requisitos mínimos del requerimiento están dados”.

Por otro lado, el abogado de la querella Franco Catalani respecto de las recusaciones, dijo que “ninguno de los defensores mencionaron uno solo de los 12 motivos de recusación establecidos en el Código Procesal, son apreciaciones subjetivas que no encuentran respaldo legal. Coincidimos con el planto de la fiscal”.

La querellante por las víctimas, Ivana Barneix, también planteó su oposición al pedido de apartamiento de Baraldini del juicio “hasta que no se realice una análisis médico del modo en que lo estableció el cuerpo médico forense”.

Durante la audiencia, Nestor Greppi se retiró. Su esposa planteó la imposibilidad del imputado de presenciar el juicio por problemas de salud y en esa circunstancia fue exceptuado por el Tribunal. Mañana le realizarán un estudio médico.

Las audiencias continuarán el 6 de mayo a las 8.30 horas. Para ese día, el tribunal deberá resolver el pedido de Greppi de no participar del proceso por su estado de salud.

