Otra vez, malestar de algunos docentes porque no cobraron el sueldo de abril

Al igual que en marzo, las quejas proliferaron por las redes sociales, mensajes de Whats App y grupos de docentes de Facebook. La respuesta oficial, se las del mes pasado: atraso en la realización de trámites de alta o errores que dicen subsanarán en el noveno día con la liquidación complementaria.

Varias de los y las docentes que dictan clases en la provincia expresaron su malestar porque un mes más no cobraron sus salarios.

En un grupo masivo de docentes en Facebook se repitió la pregunta: ¿Alguien más no cobró? Hace dos meses que no me pagan”, señaló una docente y disparó las reacciones de varias de sus compañeras y compañeras que se encuentran en la misma situación.

Otra trabajadora contó su experiencia: “les cuento lo que me han respondido a mí, hacía dos meses ya que no cobraba el prenatal. Había enviado ya 4 mails a la persona con la cual debía comunicarme. Jamás respondió. Llamé una mañana a casa de gobierno y la persona que me atendió me dijo que no sabía que solución darme” y recorrió varios internos telefónicos hasta que “un chico que ‘me hizo el favor’ de fijarse con mí número de afiliado mí condición y ni siquiera estaba todo lo que había presentado cargado” Luego de una larga espera y otros trámites, la docente pudo cobrar.

Otra contó que “hace dos meses no cobro,y la respuesta era ‘tus trámites están en procesos normales y a tiempo’. ¿Tiempos de quién? De ellos”, se quejó.

Otra recomendó “llamá a ajuste y liquidación… igual me paso lo mismo el mes pasado… me dieron de alta en la escuela pero no se pasó el papeleo a ajustes y por ende para ellos no existís… ahi tenes que llamar o a personal docente… porque en algún lado alguien no apretó el botón…”, destacó.

“A mí me pagaron los 25 días que trabajé el mes de abril en una escuela. Pero no me pagaron los 14 días que trabajé en marzo, un cargo de 15hs más unos días de 6 horas. Es una tomada de pelo esto”, lamentó otra trabajadora.

“Yo tampoco cobré, un curso que tome a fines de febrero y dos cursos de principios de abril ¡Una tomada de pelo! El mes pasado reclamé por el curso que no me pagaron en marzo y nunca me respondieron”, aseveró.

Desde Educación, ante casos como estos, se responde que los trámites de alta se demoran por el trámie en sí o por falta de alguna documentación de quien tiene que realizarlo.

Sin embargo, varios trabajadores y trabajadoras ya recibieron una respuesta oficial en la que les aseguran que cobrarán el noveno día hábil de mayo.

