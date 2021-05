Sitrasap reclamó por el pago a los artículos sextos

Compartir esta noticia:











La secretaria general del SiTraSaP, Mirta Viola, manifestó que las y los trabajadores que se desempeñan como artículo sexto están trabajando el doble y algunos llevan más de 3 meses trabajados y aún no han cobrado.









Esta mañana participaron junto a la UTELPa de un reconocimiento a las y los trabajadores de la salud en la pandemia, en el Centro Emergente de Atención Respiratoria y una aplaudida en el ingreso del Hospital Lucio Molas.

“Estamos muy preocupados porque hay mucho agotamiento y desgaste, y este brote recién empieza y todavía hay que atravesar el invierno”, dijo Viola.

“Tenemos muchos compañeros que está trabajando y no están cobrando sus ingresos en tiempo y forma. Lo que se cobraba a los 2 o 3 meses, nosotros exigimos que se les pague al mes de haber trabajado. Los artículos sextos cobran a 3 meses y más. Que el gobierno lo solucione ya”, reclamó la titular del SITRASAP.

Viola anticipó que la semana que viene desde el gremio daran inicio a medidas porque “la situación se volvió complicada y peligrosa. El personal de salud tiene que pensar en la función que cumple y no si va a tener para comprar la comida el día siguiente”, cuestionó.

“Esto lo hemos planteado reiteradas veces pero no se ha podido destrabar. Con el dialogo y el entendimiento en las reuniones no alcanza para que se aceleren estos tiempos y se solucione la situación económica. Que cumplan con el pago de la misma manera que también le exigen a las y los trabajadores”, sostuvo.

Viola anticipó que la semana que viene habrá una reunión y se hará una presentación legal al Ministerio de Salud y la Secretaría de Trabajo para que se acelere el pago.

La dirigente contó además frente al desgaste laboral y agotamiento del personal de Salud, se presentó un proyecto “para que se vaya estudiando una jubilación para el personal y hasta ahora hay silencio de radio por parte del gobierno”.

“Queremos reivindicaciones permanentes no temporales. Un trabajo digno y que no haya violencia laboral como ocurre ahora con el no pago del salario. Necesitamos pautas amigables y que reconozcan nuestro trabajo”, manifestó.

