UTELPa y el SITRASAP homenajearon a trabajadores de la Salud (video)

En el Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina impulsó actos en todo el país para rescatar la labor que lleva adelante el personal de salud pública.









Esta mañana en la puerta del Centro de Enfermedades de Asistencia Respiratoria y en el Hospital Lucio Molas, la Unión de Trabajadores de la Educación de La Pampa y el Sindicato de Trabajadores de la Salud de La Pampa le rindieron homenaje a los y las trabajadoras de la salud que se enfrentan día a día al coronavirus para atender a las y los pacientes que se contagian en el medio de la pandemia.

“En este 1° de Mayo abrazamos a todas y todos los trabajadores que en estos tiempos difíciles siguen construyendo un país más justo con compromiso y solidaridad”, informaron desde CTERA.

Esta mañana, en los dos establecimientos de salud de Santa Rosa, distanciado uno de otro por unos pocos metros, entregaron un cuadro en homenaje y reconocimiento a la labor en salud.

La Secretaria General Lilia López expresó que “venimos a decirles GRACIAS!!!! Por su compromiso y entrega. Por su responsabilidad con la sociedad. Creemos que es necesario un reconocimiento para ustedes. Y no solo en palabras bonitas. Resulta impresindible garantizar mejores condiciones laborales para todxs los trabajadores de salud”. Junto a la dirigente docente estuvo la secretaria General del SITRASAP, Mirta Viola,

Al mismo tiempo repudió “a quienes promueven actitudes no responsables, a no cuidarse, no vacunarse, no ponerse el barbijo, en definitiva, a quienes ponen en peligro la salud, la vida”.

Y en ese sentido aseguró que “el principal valor la defensa de la vida y de la salud. La mejor acción es la unidad y la organización solidaria. Es lo que lxs Docentes ponemos en práctica cotidianamente desde la Escuela Pública, junto a nuestrxs Estudiantes y las Comunidades Educativas. Por eso en este lugar quiero mandar un abrazo a todxs lxs trabajadrxs de la Educación que en tiempos de pandemia sostenemos la escuela pública y garantizamos el derecho social a la educación.”

Y concluyó: “En este 1º de Mayo los abrazamos trabajadores de la SALUD, por su inagotable entrega. Y en ese abrazo, incluimos también a todas y todos los trabajadores que en estos tiempos difíciles seguimos construyendo un país más justo con compromiso y solidaridad.”

