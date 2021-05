Desde los gimnasios pidieron que no haya cierres y más controles a la sociedad “abrimos porque tenemos que comer”

Compartir esta noticia:











Representantes de gimnasios se reunirán con autoridades provinciales para tratar la situación. Advirtieron que peligran 1800 puestos de trabajo ante el cierre de sus locales.

El presidente de la Cámara de Propietarios de Gimnasio, Eduardo Filgueira Lima, advirtió en declaraciones radiales que de cumplirse el cierre ante las medidas restrictivas para frenar la pandemia de coronavirus, peligran 1800 puestos de trabajo.

El representante de los gimnasios señaló que el año pasado fue muy duro y que no plantean un desafío a la autoridad. “Abrimos porque tenemos que comer”, dijo, para recordar que durante el 2020 hubo una “campaña del miedo donde se contaban muertos todos los días y eso hizo que la gente no vuelva a los gimnasios, señaló luego de sufrir “la cuarentena más larga del mundo”.

“Los clientes tardaron ocho meses y ahora estamos empezando a contar con el 50 o 60% de la capacidad de los gimnasios, como estábamos a comienzo del 2020”, agregó.

“Así, es insostenible una empresa, el alquiler y pago de impuestos, si no tenés gente que entra, paga su mensualidad y recibe a cambio, la satisfacción del producto que compra. Si dejás de cobrar el sueldo y te siguen llegando los gastos para vivr, ¿como se lleva adelante la empresa. Somos 1800 trabajadores de gimnasios en La Pampa y esas 1800 personas están en riesgo. La gente está indignada con el cierre de sus fuentes laborales”, indicó Filgueira Lima.

“Y no sabemos si este cierre es solo por catorce días, solo hasta el 21 de mayo. Hay una pandemia, pero el gobernador dijo que conocía dónde estaban los mayores casos de contagio y el 29 dijo que no iba a cerrar nada. Estuvimos en la marcha del día sábado y vimos que no hay controles sobre la población, con personas sin barbijo. En la calle la sociedad no se comporta y el Estado, que dice cuidarnos, está ausente sobre los controles en la población. En nuestros gimnasios, hubo un 0,28% de contagios y sabemos que es mayor el foco de contagio en la vía pública. No es lógico el cierre”, enfatizó en declaraciones a periodistas de la FM Radio Noticias.

Filgueira Lima dijo que en los gimnasios hay ventilación cruzada, algo que no sucede en muchas escuelas. “El 50% de los docentes están aislados y nosotros no tenemos el 50% de los clientes aislados en el gimnasio”, comparó. “Sabemos dónde están los contagios y que hay que cuidarse. Tenemos controles estrictos y hay controles del Estado permanentemente, hay gimnasios con hasta 3 controles semanales, de cantidad de aforo de gente, de los seis metros cuadrados para cada uno, con alcohol en gel, trazabilidad cargada en la planilla del gobierno. ¿Y cierran gimnasios y no cervecerías? No tengo nada contra los cerverceros, los van a cerrar también, si esto sigue. Me parece incoherente el cierre de mi rubro y a la gente que represento”, agregó.

Filgueira Lima reconoció la situación de pandemia y afirmó que “jugar con el dinero de la gente no está bueno. Estoy de acuerdo en que se tienen que tomar medidas, pero no creo que sean las medidas adecuadas en el contexto económico que estamos pasando. La sociedad está muy complicada con este tema y sabemos que esto puede agravarse más, ya que al no haber control en la calle, puede haber más casos. No digo que le pongan multas a la gente. En Mendoza anda con un megáfono la policía y te pega el grito: póngase el barbijo señor. He visto ayer en la Avenida San Martín diez personas tomando mate o la fiesta clandestina en calle México, donde la policía llegó a la siete de la mañana, no hay controles”, enfatizó.

“No se puede echar la culpa a gimnasios, cines o centros religiosos de ser contagiadores seriales y después pretender que esa afirmación o cierre, no traiga tampoco consecuencias”, dijo Filgueira Lima. “No estamos a favor de la muerte, estamos a favor de la salud y de la vida. Creo que hay tomar medidas en conjunto”, cerró.

