Ziliotto y las nuevas restricciones: “las leyes se cumplen y hay que respetarlas”

El mandatario provincial pidió a sectores disconformes que acaten las nuevas normativas y recordó la asistencia económica para ayudarlos a paliar estas nuevas restricciones. Hay 214 burbujas aisladas de 7721 en el ámbito educativo.

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, instó a la población a mantener los cuidados preventivos en el marco de la segunda ola de coronavirus. Se refirió a sectores disconformes con las nuevas medidas y les pidió cumplir con la ley, recordando la asistencia financiera vigente en esta nueva ola de la pandemia de coronavirus.

“Eso fue observado el día viernes y hay que tener en claro que las leyes se cumplen y hay que respetarlas. Nosotros tenemos la obligación de hacerlas cumpir, más allá de que en el país hay otros ejemplos a nivel país que le hacen un gran daño a la democracia, incumpliendo la normativa”.

“Lo que nos corresponde a nosotros es validar a los sectores económicos que han sufrido consecuencias negativas con la restricción de horarios y trabajos, desde el punto de vista económico, por eso, en el día de hoy, se convocó al sector (de los gimnasios) para analizar la situación y hacerles saber las alternativas y ayudas económicas que pone en marcha una vez más el gobierno provincial”, dijo Ziliotto.

En este sentido, el mandatario provincial dijo que “podemos detallar créditos a tasa cero, créditos a empleados, créditos en Desarrollo Social, para emprendedores y empresarios que no pueden acceder a los créditos de Banco de La Pampa”.

“En base a eso, estamos creando un sinnúmero de alternativas para tratar de paliar las consecuencias negativas de estas medidas sanitarias que tienen el principal objetivo de cuidar la salud, como uno de los valores supremos de la vida en sociedad”, agregó.

“Son válidas las manifestaciones en la democracia y esperamos ayudar a todos los sectores económicos, como corresponde y en virtud de la actividad que están desarrollando”, precisó el gobernador.

“Nosotros hacemos análisis mensuales y muchas veces vemos que el perjuicio que por ahí se expresa en los medios de prensa no se corresponde con el informe mensual de la facturación de esos negocios. Y cuando el Estado tiene que dar respuesta, es en virtud de la posición de los contribuyentes ante el fisco. Por eso, muchas respuestas no han sido utilizadas por algunos sectores de la economía”, dijo Ziliotto.

Y agregó: cuando hablamos del subsidio al trabajo, en el caso de ayudas que hemos brindado desde el gobierno provincial, vemos que existe una informalidad y no vamos a desconocer la crisis económica, damos respuestas en lo que existe para el estado, que es la posición mensual, en cuanto a la facturación y cuando planteamos de ayudas económicas para pagar el sueldo a los empleados, hablamos de la formalidad del empleo también, por eso hemos puesto en marcha un programa que a partir de una ayuda mensual de $15.000 por mes, lleva a ayudar a todos los empresarios a formalizar el trabajo”.

“La respuesta es la de siempre: vamos a seguir acompañando y se le iba a informar a los propietarios de gimnasios cuáles eran las herramientas de ayuda del gobierno provincial, de la misma manera que lo hemos hecho con la actividad gastronómica, sectores de hotelería y con sectores de actividades económicas. En la mañana, la Secretaria de Cultura también iba a comunicar cuál era el aporte del gobierno provincial, para de cierta manera paliar estas medidas restrictivas a la actividad económica”.

En referencia al pedido de Utelpa sobre la presencialidad en las aulas, Ziliotto afirmó que “cuando iniciamos el ciclo lectivo, pusimos en marcha distintas medidas y mecanismos que se iban a disparar cuando avance la ola de contagios. Una de las principales decisiones que tomamos, era superar la actividad educativa en burbujas que no superan las 11 personas. Tenemos más de 7600 burbujas funcionando y si se constata un caso positivo, en esa burbuja se suspenden las clases”.

“Hay 214 burbujas aisladas. El principal objetivo es cuidar la salud, en un escenario en el que el Estado debe garantizar la educación. Tenemos que ser inteligentes, analizar todas las variables del análisis de la situación, hacemos análisis diarios, monitoreada por Salud. Contamos con información de la actividad educativa, localidad por localidad y los informes de cada localidad. La enorme mayoría de contagios no se generan en la educación. Al viernes, de 7221 burbujas, hay 214 burbujas aisladas. La suspensión temporal y focalizada de la presencialidad de las clases está vigente y se hace operativa desde el primer día de clases”.

“Este es el principal objetivo y analizamos situación por situación con los números y no con la vivencia, analizamos con criterio estadístico, preservando la salud y localidad por localidad. No es lo mismo cien casos en Santa Rosa que 50 en otra localidad y ayer, en una localidad el 90% de los casos, eran contagios que ya estaban aislados, entonces la repercusión y onda expansiva que tiene eso, es menor. Siempre apostamos al diálogo y mostrando por qué tomamos decisiones. En el día de mañana convocamos a los tres gremios que nuclean a los trabajadores de la educación, para evidenciar datos y mostrar con estadísticas que los gobernantes no vamos a cometer locuras, pero tampoco vamos a dejar de garantizar la educación para nuestros hijos”, cerró Ziliotto.

