Diputados: Aprobarán la adhesión de la Ley Nacional sobre lactancia materna

Se reunió la comisión de Legislación Social en el recinto de la Cámara de Diputados para tratar una serie de proyectos. En primer lugar se emitió dictamen favorable por unanimidad a la iniciativa de Alicia Mayoral y Espartaco Marín por la que se adhiere a la Ley Nacional 26873 de Lactancia Materna. Promoción y Concientización Pública.

“La idea de esto es fortalecer mediante la ley nacional la lactancia materna. El proyecto habla de la promoción y concientización. Lo que más me interesa de la ley no es solo alimentar e hidratar, sino también que se estrechen los vínculos. Esto nos servirá para saber cómo nos encontramos respecto a la lactancia materna en toda La Pampa, porque, si bien un 95% de los niños que nacen son amamantados, el 30% llega a los 6 meses, cuando lo óptimo es que lleguen a los 2 años de lactancia materna. Es importante que también nos enfoquemos en las madres”, expresó la legisladora Mayoral.

A continuación, se sacó despacho favorable por mayoría, fijando posición en el recinto por minoría y rechazando por parte del bloque de Comunidad Organizada, el proyecto por el que se expresa beneplácito por el Decreto Nº 883/20 del Poder Ejecutivo Nacional que reglamenta la Ley 27350 – Investigación médica y científica el uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados-.

Sandra Fonseca justificó el rechazo de su espacio político. “Estamos de acuerdo con el espíritu de la ley. Lo que no estamos de acuerdo es con el beneplácito porque eso no puede nunca alterar la propia ley. Nunca una reglamentación de una ley puede alterar lo que la ley dice. El gobierno nacional debería haber presentado un proyecto y modificar el texto. El que debería cultivar es el Estado, porque ¿cómo haces para controlar que lo que se cultiva se haga en el marco de un proyecto medicinal? Cuando hablamos de salud pública tenemos que ser muy serios”, manifestó Fonseca.

Más adelante, hubo un debate entre las y los diputados a raíz del proyecto por el que se adhiere a la Ley Nacional 27350 de investigación médica y científica de uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados. Dicha iniciativa se puso en tratamiento y se habilitó las propuestas para los invitados, tanto de personas individuales como de instituciones, para que asistan a la Legislatura con el fin de exponer sobre cannabis medicinal.

Espartaco Marín contó: “Hubo una ley nacional cuya reglamentación posterior fue restrictiva, y este registro nacional nunca se puso operativo. La novedad es una nueva reglamentación. Tiene razón Fonseca de que por aquel entonces no había reglamentación nacional, pero dos meses después –en noviembre de 2020- se llevó a cabo esta reglamentación que es la base que La Pampa quiere tener. Este proyecto pretende desarrollar un procedimiento propio. Por ejemplo, no solo el autocultivo, sino de incorporar nuevas enfermedades, como el cáncer, como los dolores crónicos, entre otros. Esto era un faltante que tenía la ley anterior. Entonces no sólo es el autocultivo, sino también la producción pública, distribución en farmacias y ampliación de patologías”.

Por su parte, Fonseca insistió en la inexistencia del “marco legal”. “La reglamentación no es el marco legal. Un reglamento no puede alterar el contenido de la ley. En este país lo que menos se cumple es la legalidad. El gobierno incumplió, porque al cultivar el Estado debería garantizar la gratuidad. ¿Cómo vamos a controlar como Estado a cada una de las recetas que se hagan en los domicilios? Cuando hablamos de políticas públicas tenemos que hablar de evidencia científica, no solo clínica. Entonces ¿cómo vamos a garantizar la evidencia científica en los hogares?”, se preguntó.

En respuesta, Agustina García opinó que “es sumamente necesario el tratamiento y la pronta aprobación de este proyecto. Tenemos usuarios que aún no tienen marco legal para que se los puedan recetar”. Además, aclaró que “cuando hablo de marco legal hablo de la adhesión a la ley nacional, no de la reglamentación. En cuanto a la evidencia científica, no se construye de un día para otro, lleva muchos años. Y me parece que la evidencia clínica forma parte un poco de la evidencia científica. Es todo un proceso que se está avanzado muchísimo”.

También, Leonardo Avendaño dijo que “al análisis científico hay que agregarle el conocimiento empírico que tiene el pueblo con respecto al aceite de cannabis. En realidad el problema de fondo es que la industria farmacéutica no se puede quedar con la patente del aceite. Acá lo de fondo es económico y que esta industria se quiere quedar con la patente del aceite del cannabis”.

Por otro lado, se sacó despacho favorable por unanimidad al proyecto por el que expresa beneplácito por la ratificación del Convenio 190 de la OIT en el Congreso de La Nación, convirtiendo a este en Ley, que pretende generar consensos en cuanto a la necesidad de erradicar la violencia laboral.

Además, se emitió dictamen favorable por mayoría, por minoría fijando posición en el recinto, y rechazando por parte de Sandra Fonseca, el proyecto por el que expresa beneplácito por la sanción y promulgación de la Ley Nacional 27610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

De la diputada Fonseca, se sacó despacho favorable por unanimidad al proyecto por el que solicita a los/as representantes de la provincia de La Pampa en ambas Cámaras del Congreso que realicen las gestiones necesarias a fin del pronto tratamiento y aprobación del Proyecto de Ley de Etiquetado frontal de advertencia de alimentos y bebidas no alcohólicas.

Por último, se emitió dictamen favorable por unanimidad a la iniciativa de Juan Pedro Brindesi por la que manifiesta beneplácito con el I.N.T.I. por la creación del kit olfativo para reconocer síntomas del Covid 19.

Sigue el análisis del proyecto de ley de Seguridad Pública y Ciudadana

En Plenario de comisiones de Hacienda y Presupuesto, Legislación Social, Legislación General y Derechos Humanos se siguió con el tratamiento y análisis del proyecto por el cual se eleva «Ley de Seguridad Pública y Ciudadana». En esta ocasión, asistió Laura Diab, que es abogada del Ministerio de Seguridad y quien estuvo trabajando en la elaboración de dicha iniciativa.

“No puedo dar respuestas políticas, sólo técnicas”, aclaró la abogada durante el Plenario en el que las y los diputados evacuaron dudas y propusieron aportes y modificaciones sobre todo a la redacción del proyecto.

De los seis Libros que componen la iniciativa, se analizó el Libro 1, que conforma las bases del Sistema Provincial de Seguridad Pública y Ciudadana. Se habló de cuáles serás los objetivos y de cómo va a estar conformado: gobernador, Cámara de Diputados, Poder Judicial, Ministerio de Seguridad, Departamentos, Comisiones de Fomento, Policía, Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Ente de Políticas Socializadoras, Organismos Públicos de DDHH, Foros Vecinales, entre otros.

También, las y los diputados debatieron acerca del Consejo Provincial de Seguridad Pública y Ciudadana, y propusieron agregar a la Universidad de La Pampa. En el próximo Plenario se abordará el Libro 2, que está compuesto por casi 150 artículos, mientras que los próximos Libros se analizarán en forma conjunta.

