Suspenden a productora de Canal 9 “la foto de Verna”

Compartir esta noticia:











La mujer afirma que tras lo que calificó como un “error” fue suspendida por primera vez en 30 años. Negó una “operación política” de Víctor Santa María en contra del exgobernador pampeano.

Gladys Raquel Villegas, productora del noticiero Telenueve de Canal 9 de Buenos Aires, le pidió “públicamente disculpas al exgobernador Carlos Verna, porque fui yo, por error, porque no recordaba su rostro, quien pasó su foto como la del abogado Julio César Pagella, del caso aberrante que es noticia en La Pampa”.









Por el error fue suspendida por las autoridades del canal. “La nota salió al aire el viernes 30 de abril pasado en el noticiero del Mediodía de Telenueve, donde la nota fue presentada por la periodista Paula D’Ambrosio, quien tampoco advirtió la confusión”,agregó.

“Sé que esto provocó una enemistad entre el señor Verna, muy ofendido y con razón, con el propietario de Canal 9, el señor Carlos Santa María, a quien allegados al exgobernador acusaron de ser parte de una operación para dejarlo mal parado. Nada de eso es cierto, no hay ninguna operación, al menos en lo que a Canal 9 se refiere”, aseguró la productora televisiva.

“El error fue mío, sin que el señor Santa María tenga absolutamente nada que ver y ahora, por primera vez en mi vida, no sólo en los 31 años que llevo en el noticiero de Canal 9, donde ingresé en la época de «Nuevediario» y cuyo propietario era Alejandro Romay, es la primera vez que he sido suspendida en mis tareas”, dijo.

“Por ser una persona de riesgo, desde el 17 de marzo de 2020, trabajo para el noticiero desde mi casa y todas mis propuestas de notas las envío por whatsapp a los productores ejecutivos de turno, quienes evalúan cuáles aceptan y cuáles rechazan, y si son aceptadas, luego de haber enviado todo el material, videos y fotos que encuentre, me piden que le escriba un texto para los conductores del noticiero, Marisa Andino y Esteban Mirol, o para la persona que sea indicada para que la presente, como en este caso fue la periodista Paula D’Ambrosio”, explicó.

“El jueves 29 de abril, a la tarde noche, una persona que no conozco, que me dijo que era familiar de la víctima del caso de abuso de una nena de 6 años en Victorica, pero no quiso decirme cómo había conseguido mi contacto por whatsapp, seguramente de alguien de alguna nota anterior, me mandó la sentencia de la causa, pidiéndome si podíamos sacarla en el noticiero. Yo estaba ocupada en otras propuestas para enviar al noticiero y no leí de qué se trataba, y, sobre todo, no lo tuve en cuenta porque desconocía el origen del envío”, dijo.

“Sin embargo, en la madrugada siguiente, es decir el viernes pasado, revisando los portales del interior, encontré en «El doce TV», el portal de Canal 12 de Córdoba la noticia sobre el caso y al mencionar que era en La Pampa, supuse que se trataba de lo mismo que me habían enviado y lo pude confirmar”, contó.

“Como el tema era muy interesante por lo injusto de la sentencia, me puse a buscar videos sobre el caso y sólo encontré un video del escrache que hubo frente al Juzgado de General Pico, donde se dictó la sentencia, y otro de la gente reunida en la plaza central de Victorica, donde nadie tenía ningún cartel con la foto del abogado que había cometido el abuso.”, añadió.

Erróneamente dice que en ese día solo el portal «El doce TV» habían publicado la foto de la jueza de la sentencia, ya que bastaba una recorrida por los medios pampeanos para ampliar la información.

De allí sacó “la supuesta foto del acusado, Julio César Pagella”, dijo. “Yo confié porque es un portal muy serio, y Canal 12 de Córdoba es el más importante de la provincia.Así que le pasé al productor ejecutivo del noticiero del Mediodía, entre otras propuestas de notas, con los 2 videos, uno del escrache y el otro de la gente reunida en la plaza, y otro video de archivo de la jueza María José Gianinetto, cuando había asumido el cargo el año pasado, por si lo querían para el paño, y las 2 fotos, la de la jueza y la del supuesto abogado abusador. Y también las fotos de la sentencia que me habían enviado por whatsapp”, dijo

“Así salió al aire, presentada por Paula D’Ambrosio, pero no era del abogado la foto, sino del exgobernador Carlos Verna, que yo no recordaba su rostro, de lo contrario, no la hubiera pasado. Al no estar de manera presencial en el canal, recién esa noche del viernes me entero del entendible enojo del exgobernador Verna, cuando la propia periodista Paula D’Ambrosio, me mandó varios audios, muy molesta conmigo, porque la habían hecho responsable de una foto equivocada que yo, de manera involuntaria había enviado al canal”, funadmentó.

Vuelve a equivocarse en su mirada porteña al decir que “el tema no tenía mucha difusión y aquí recién se hicieron eco ‘Clarín’ y ‘La Nación’ después del mediodía, y sólo ‘La Nación’ publicó el nombre de Pagella y una foto con el cartel «violador», además de una movilización de ese día donde la gente en Victorica, llevaba carteles con fotos de esa persona”.

“Si yo hubiera tenido esas fotos con los carteles, hubiera dudado sobre la foto que había publicado «El Doce TV» y no la hubiese pasado, hasta confirmarlo, pero mi apuro por tener la primicia, me llevó a cometer un error terrible”, justificó y no consultó medios pampeanos.

“Le pido mil disculpas al exgobernador Carlos Verna y espero que esto sirva para no romper el vínculo con el señor Carlos Santa María”, señaló.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios