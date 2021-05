Compartir esta noticia:











Ivana Barneix, abogada querellante, Raquel Barabaschi, víctima del terrorismo de estado y Víctor Giavedoni, del Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos, brindaron una conferencia de prensa al término de la jornada realizada hoy en la UNLPam, en el marco del tercer tramo del Juicio por la SubZona 1.4.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Desde los organismos de derechos humanos de La Pampa resaltaron la realización del juicio e indicaron que “el Juicio es una instancia más de lucha por la verdad que una reparación por el paso del tiempo”.

“La idea que tenemos desde las querellas es que cada semana al finalizar las audiencias, brindar una conferencia de prensa para contarles qué ha transcurrido y cuál es nuestra mirada”, dijo al inicio de la conferencia de prensa Raquel Barabaschi.

La abogada querellante, Ivana Barneix señaló que “hoy los imputados tenían la posibilidad de hacer su descargo. Estaban presentes Baraldini, Reinhar y De Bartolo que decidieron no declarar. Luego se suspendió la audencia hasta que se resuelva la situación de Greppi y Riffaldi. En el caso de Greppi, está internado y vamos a ver qué pasa con su situación”.

“Él tenía un turno para una pericia medica, pero se suspendió por cuestiones de salud y en el caso de Riffaldi no se presentó en ningún momento y presentaron un certificado, por su delicado estado de salud y esperamos una pericia, que se hizo el 4 de mayo. Eso es lo que resolverá el Tribunal, para ver si continuamos el lunes con las audiencias o hay que esperar un tiempo más”, dijo la letrada.

Raquel Barabaschi se refirió a la situación de Fiorucci y recordó que quedó apartado en el anterior juicio por su estado de salud. “No sabemos en que situación se encuentra. El hecho de que Fiorucci no esté participando en el juicio, es recortar la idea de una justicia plena, porque no será condenado por un montón de hechos y las víctimas no tendrán justicia”.

“Estos juicios son un ejemplo en Argentina, en Latinoamérica y el mundo. Es un orgullo que se estén realizando en democracia. Los imputados llegan a juicio con sus derechos plenos, a ejercer su defensa y las víctimas nos adaptamos a sus estados de salud. Trabajamos más por la Memoria, por la Historia, que por la justicia propiamente dicha ya que ellos, no tendrán cárcel común, como fue la premisa de los Movimientos de Derechos Humanos, que pedíamos un juicio justo y castigo a los culpables”, agregó Barabaschi.

“En La Pampa, de las casi 250 víctimas del terrorismo de estado, faltan más de 70 compañeros que no están entre nosotros, vamos a pedir justicia por ellos, reivindicar todas las luchas que se hicieron en la provincia, donde se había instalado que esto era una isla. Pero La Pampa no fue una isla y no estuvo fuera del contexto de terrorismo de estado que se dio en la república y los juicios lo están demostrando. Por eso vamos a seguir trabajando y estando presentes en las jornadas, en un contexto donde no se permiten movilizaciones y presencialidad, algo muy importante en los juicios anteriores, al que asistían los chicos de los colegios y ese contacto que teníamos era invalorable, la mejor manera de hacer docencia”, dijo.

Consultada sobre los diferentes testimonios en los diversos tramos del juicio por la SubZona 1.4, Barabaschi dijo que “casi todos tienen la intención de volver a dar testimonio y seguir buscando justicia. Hay otros compañeros y compañeras no se sienten en condiciones de declarar, sienten que ya han dicho lo que tenían que decir y también eso es muy respetable, porque los tiempos y sentimientos de las personas no son todos iguales”.

Por su parte Víctor Giavedoni, del Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos, dijo que “queríamos agregar que las organizaciones que son querellantes, la UNLPAM, el Movimiento de Derechos Humanos y el Partido Comunista, puedan aportar la visión de las razones fundamentales de por qué son parte de estas querellas. Todavía no tenemos respuestas y en el caso de que sean denegadas, realizaremos públicamente las razones”.

“Por otro lado, nos cabe la responsabilidad de víctimas que ya no están. Señalamos que al haber hechos de abusos sexuales, es importante contar con la presencia de las querellas, de un víctima mujer, como Raquel,una abogada como Ivana Barneix y en la Fiscalía, Iara Silvestre”, agregó Giavedoni.

“Por último, decir que los juicios son una instancia de lucha más. No una reparación total de justicia, lo vemos como una instancia de lucha donde está en disputa la verdad histórica de los hechos y la memoria poder ser tomada como un insumo para el presente. Nos solidarizamos con los compañeros de prensa en su lucha y repudiamos los hechos del hermano país de Colombia, donde es terrible la represión que está desplegando este gobierno asesino”, cerró Giavedoni.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios