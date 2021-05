Presencialidad: El CPESP pide que el gobierno y gremios analicen la situación y tomen nuevas medidas

Compartir esta noticia:











El Centro Pampeano de Estudios Sociales y Políticos (CPESP) manifiestó su preocupación por la situación sanitaria derivada de la segunda ola de coronavirus en La Pampa.

En un comunicado de prensa, señalaron que “no obstante el avance de la vacunación, las cifras de contagios e internaciones difundidas oficialmente deben inducir al estudio de nuevas restricciones, aplicadas de manera localizada y cuando las circunstancias objetivas lo indiquen”.

“Conviene tener presente la particular estructura económica de La Pampa, en la que el empleo público y sobre todo la docencia son actividades que mueven más personas, y no existen prácticamente equivalentes industriales. No hay masas de trabajadores que lleguen todas las mañanas a Santa Rosa o General Pico en transporte público, y no existe un riesgo de contagio similar al del AMBA por ese lado”, repasaron.

“Quedan en consecuencia las clases presenciales con todo lo que ello implica en materia de movilidad de alumnos, padres y docentes como situaciones que favorecerían la diseminación del virus. Sin dejar de lado la necesaria observancia de las restricciones a las reuniones públicas y privadas y la conveniencia de reducir los desplazamientos a lo imprescindible, por parte de la comunidad”.

“En consecuencia, es necesario que el gobierno provincial analice con los gremios docentes las medidas a tomar, teniendo en cuenta la información epidemiológica y la situación en cada lugar”, cierra el comunicado.

