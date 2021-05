Trabajadores y trabajadoras de Laboratorio del Molas piden hacer guardias y horarios por la tarde

Compartir esta noticia:











En asamblea, se declararon en alerta y movilización. Hará quites de colaboración desde la semana próxima. Criticaron a la Dirección del Hospital que sugirió un recorte de personal para acceder al pedido de las y los trabajadores.

Marcelo Morales, delegado de Laboratorio del Hospital Lucio Molas y parte del Consejo Provincial de ATE, dialogó con Plan B, luego del encuentro mantenido con autoridades de la Dirección del Hospital, en reclamo por reconocimiento a las guardias de las y los trabajadores.

Trabajadores y trabajadoras del Laboratorio Central del Hospital Lucio Molas se declararon en alerta y movilización, luego de la reunión mantenida con la Dirección del nosocomio, donde solicitaban poder hacer guardias, como sucede en las ramas técnica y bioquímica en el Hospital.

“En la última reunión habíamos acordado que desde el Hospital nos darían las guardias que nosotros reclamábamos y que no nos estaban dando”, explicó.

“Ellos presentaron la propuesta de que nos daba las guardias semanales solicitadas durante el mes, a condición de que tres compañeras dejen el servicio, que sean distribuidas en otro lugar. Llevamos la propuesta a la asamblea, que decidió no estar de acuerdo con esto. No vamos a decir quienes decidan entregar la cabeza de tres compañeras cuando está claro que es un acto discriminatorio y que nos corresponden las guardias que reclamábamos”, agregó Morales.

“Nosotros no vamos a entregar a los trabajadores y nuestra propuesta es que no sobra nadie. Mostramos cuál es la función del administrativo, dentro del servicio de laboratorio, que es de complejidad 8 en La Pampa. Somos el laboratorio cabecera y la propuesta abrir de tarde y dejar un grupo de reserva, por ahora, si hay aumentos de casos en la pandemia y poder hacer burbujas, para contar con un equipo de reserva”.

En este sentido, Morales explicó que si en la actualidad se contagia un trabajador o trabajadora, quedan todos aislados. “Y entonces, el Servicio de Laboratorio se quedará sin atención a la tarde, que ya no la tiene, sino que también nos quedaríamos sin atención a la mañana”.

El delegado de ATE afirmó que para la Dirección del Hospital Lucio Molas, hay exceso de personal en el área. “Nosotros demostramos toda la función que cumplen los administrativos y con la gente que hay, alcanzamos justo, además de proponer abrir el servicio de tarde. Ahora no tenemos burbujas y no hay turnos de tarde. En el Evita o el Centro Sanitario de la Asistencia Pública, los laboratorios trabajan también por la tarde y en el hospital cabecera de La Pampa con complejidad 8, con un laboratorio de excelencia, no abre de tarde”.

“Y cuando viene gente del interior, se queja porque la atención de mañana y tarde. En el laboratorio del CEAR también se realizan guardias, pero no nos convocaron. Ellos argumentan que no quieren que se crucen compañeros de diversos centros, pero la jefa del servicio, realiza guardias en el CEAR y en el Central. ¿Algunos pueden y otros no? Nos parece que esto es una cuestión caprichosa. Ellos justican el pedido que hacemos de contar con guardias, pero nos piden que carneemos a tres compañeros y eso no lo vamos a hacer, la lucha es de todos y todas”, dijo Morales.

Consultado sobre los pasos a seguir, el delegado de ATE señaló que el gremio se declaró en alerta y movilización. “Vamos a realizar a partir de la semana que viene quites de colaboración en el Laboratorio de Guardia. Estamos pidiendo mas trabajo: cumplir con nuestra carga horaria y tener la posibilidad que tienen las ramas técnica y bioquímica, de realizar guardias semanales, fuera de la carga horaria”.

“Hoy vamos a informar lo que resolvió la asamblea. Si no hay respuestas, las medidas de protesta, van a ir avanzando”, cerró Morales.

