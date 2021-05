Feministas Trabajando critican al gobierno por la suspensión de actividades culturales

Compartir esta noticia:











Las organización de la Feria que se desarrolla en el Parque Oliver había anunciado una serie de actividades culturales para el sábado pero debió suspenderlas por las medidas que ya había anunciado el gobierno.









Comunicaron que «no lo habían previsto porque la Feria se realiza al aire libre» y, si bien señalaron que «no hay inconvenientes en suspender las actividades cultural» con el objetivo de «evitar grandes aglomeraciones», cuestionaron que que «hay más probabilidades de contagio en un comercio cerrado que en la Feria en el parque, al aire libre, respetando los protocolos».

«Las Feriantes que asisten a la Feria Feministas Trabajando son personas que sólo quieren subsistir en una pandemia mundial, es preocupante el odio que expresa gran parte de la sociedad» manifestaron desde la organización, e hicieron «un llamado a la reflexión a esas personas».

Además reprocharon que «todes sabemos que tener un sueldo fijo, un trabajo fijo es un derecho que el Estado tiene que garantizar, pero cuando estamos al lado de una persona que no lo tiene, sólo en ese caso, es un privilegio. Las personas privilegiadas, sólo en este caso, tenemos que hacer un esfuerzo para poder ponernos en el lugar de la otra, eso se llama empatía. Empatía porque las personas que no cobran un sueldo fijo tienen que ir a buscar el pan todos los días, en medio de una pandemia o no, más allá de cualquier ayuda que del Estado», cuestionaron.

«Creemos que las Ferias deben seguir funcionando de acuerdo al protocolo vigente y con control de circulación de personas», afirmaron.

Por último, reiteraron que «hoy, con tantas personas infectadas en nuestra provincia, más que nunca decimos, que el privilegio no nos nuble la empatía».

