Una semana con olor a cloaca: “Estamos respirando materia fecal y no lo vienen a solucionar”

Una vecina de la calle Guillermo Gazia, entre Sergio López y Corona Martínez, le contó a Plan B que desde hace una semana están viviendo una pesadilla, ya que hay un fuerte olor a cloaca en su casa. Señala que han llamado al 147, pero “nunca vino alguien ha arreglarlo”.

Alejandra Falcon de la casa 420 de Guillermo Gazia, relató que “ hace una semana venimos llamando al 147 y nunca han venido”.

Su llamado es debido al fuerte olor a cloaca que hay en su casa: “todos estos días dormimos con las ventanas abiertas ya que el olor que hay dentro de la vivienda es insoportable. Además, estamos muy preocupados porque tenemos una nena con riesgo pulmonar”.

Destacó que incluso: “en estos días nos dimos cuenta que los techos están marrones, a la noche los limpiamos, pero a la mañana aparece marrones y es por la materia fecal que está suspendida en el aire y se pega en el techo y eso es lo mismo que estamos respirando nosotros”.

Indicó que “Ya no se puede vivir mas así. Tengo el numero de reclamo, pero no ha venido nadie de la Municipalidad. Estoy cansada y desesperada, no me puedo ir de mi casa, ya no se a donde llamar para que me destapen la cloaca”.

