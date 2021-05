“El sector hotelero y gastronómico de La Pampa se encuentra en una situación desesperante”

Compartir esta noticia:











La Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de La Pampa elaboraron un comunicado para señalar que sus establecimientos “nos estamos fundiendo uno a uno”. Piden al gobierno que “cumplan con las ayudas prometidas” y sostuvieron que los REPRO II “no consideran los aumentos reales de costos y salarios”.

En un comunicado de FEHGRA La Pampa sostienen que “en el marco de la profunda crisis sanitaria, económica y social ocasionada por la pandemia, se comunica que el sector hotelero y gastronómico de toda la Provincia se encuentra en una situación realmente desesperante, tanto para el caso de sus más de 500 pequeños empresarios, propietarios de establecimientos, como para las aproximadamente 3.000 familias de empleados que dependen del mismo en forma directa, por las causas que reiteradas veces hemos fundamentado y que son de público conocimiento, fácilmente comprobables”.

Aseguran que los establecimientos “nos estamos fundiendo uno a uno, y la ayuda parece llegar solo cuando el sector se encuentra a punto de estallar, sin notar que en esa especulación muchas familias de emprendedores y empleados se quedan realmente sin trabajo y sin ingresos, literalmente a la deriva. Los anuncios de los gobiernos son grandes, esperanzadores y amplios, pero en la práctica se retrasan meses para instrumentarse, como si las necesidades no fueran urgentes, y no son para todos, cada medida que se anuncia como positiva al ser instrumentada deja fuera a muchos emprendedores, tal como los REPRO II cuyos parámetros de evaluación no consideran los aumentos reales de costos y salarios”.

Indican que “Podemos ser mucho más específicos y detallistas al informar las promesas escuchadas, los tiempos de no ejecución, el por qué muchos emprendedores terminan no siendo reales beneficiarios de las medidas que se anuncian, y el por qué lo anunciado no termina de ser real; sin embargo, nuestro interés no es generar una situación de tensión y conflicto, ya demasiado tenemos con el estrés, desesperación e impotencia que nos genera la situación real que nos afecta, solo estamos pidiendo ayuda. Que nos dejen trabajar en serio o nos ayuden a sobrevivir económicamente. Ya lo hemos explicado todo”.

Se preguntaron que “¿Tenemos que salir a explicar que no se puede vivir sin comer?, ¿Tenemos que nombrar otra vez los establecimientos que ya quebraron?. Pedimos ayuda, ayuda no solo para nuestros empleados sino también para los propietarios que en su mayoría no tenemos otra actividad. Solo imaginen que mañana, de repente y sin aviso previo, no tienen más ingresos, y peor aún, no los dejan trabajar aunque puedan, le reclaman el alquiler y si no lo pagan los desalojan, le reclaman el gas y si no pagan se lo cortan, son padres o madres de uno o más niños, y de su iniciativa y trabajo además dependen 6 o 7 familias más, y no olviden otro detalle: ya están totalmente endeudados. Los invitamos a imaginar por un momento lo que estamos pasando, y sabrán así el grado de desesperación que debemos soportar en este momento. ¿Tenemos que aclarar después de más de un año de restricciones que ya nadie cuenta con ahorros para afrontar el más mínimo gasto, no solo del establecimiento, sino de nuestra vida familiar diaria? ¿Qué hay que esperar para recibir una ayuda?. Ojalá solo nos sintiéramos abandonados, pero hasta quien ha sido abandonado tiene la oportunidad real de salir a trabajar y valerse por sí mismo, nosotros no”.

Remarcan que “Esto es un desastre, y un desastre que perdurará en el tiempo y que afectará más aún a la sociedad en su conjunto. Nuestro sector aporta empleo y actividad económica porque muchas personas que trabajan, vienen de visita, o están de paso, se quedan en nuestra provincia porque al estar geográficamente en su trayectoria aportamos servicios de calidad en hotelería y gastronomía, que se diferencian por sobre los de otras provincias, ello origina carga de combustible, compras en tiendas, supermercados, comercios de artesanías, servicios de gomerías, etc., somos parte del turismo, el motor generador de movimiento económico por excelencia que desde los anuncios ya fue definido como sector crítico pero que en la práctica está abandonado, al menos en nuestra provincia, y este abandono deja a nuestra provincia sin los servicios fundamentales que captan a aquellas personas-turístas-trabajadores, y por lo tanto se corta el circuito económico que le brinda trabajo y empleo a miles de familias pampeanas. Es un desastre y lo único que parece abundar además de los contagios es la indiferencia. Solo queda reunir a los empleados y explicarles lo que ya saben: que no nos queda nada por delante, seamos empleados o propietarios”.

“En nuestros establecimientos la gente es cuidada, y ayudamos a evitar las juntadas clandestinas. Mientras más restricción horarias existen, más juntadas clandestinas y contagios existen”.

Finalmente expresan que “Por todo lo expuesto, necesitamos con urgencia que los gobiernos estén a la altura del rol que les toca y cumplan con las ayudas prometidas”.

