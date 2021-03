Pechín cruzó a Salas: “Francisco Torroba se tendrá que hacer cargo de su gente”

Compartir esta noticia:











El presidente del Comité Provincial de la UCR cargó contra sectores ligados a Francisco Torroba, por las críticas ante prórroga de mandatos partidarios. “Acá no hay gallos ni medianoche, acá hay una Mesa seria que opera seriamente, que pone en juego su tiempo, su dinero y su prestigio, para que algunos señores salgan a hablar con una irresponsabilidad supina”.

El presidente de la UCR, Julio Pechín, justificó la decisión del Comité Provincial de prorrogar el mandato de las autoridades del radicalismo y lo atribuyó a la necesidad de evitar un riesgo sanitario.

“En reunión de Mesa y por 7 a 2, se decidió prorrogar los mandatos hasta noviembre, previa consulta a la justicia. El problema que tenemos en el padrón, que es avejentado, donde el 80% del padrón tiene más de 60 años y convocar a elecciones, implicaría que mucha gente no vaya a votar o, lo que es más grave, poner en riesgo sanitario a mucha gente”, dijo en declaraciones radiales.

“Las opiniones son respetables. Es una opinión que pueden tener algunos afiliados. Pedro Salas fue precandidato a intendente y perdió con Leandro Altolaguirre la elección. Y desde hace tiempo, Pedro y otra gente, que responde al torrobismo, se ha dedicado a tratar de esmerilar la gestión, con interpretaciones bastantes erróneas, diciendo que el Comité Provincia no gestionaba políticamente, cuando estamos cuestionando al gobierno provincial, haciendo lo que que correspondería al bloque de diputados, pese a no tener fueros”, criticó.

“Es respetable, el juego político es este. Y la que dirime estas situaciones, será la justicia, si hacen una presentación judicial y que sea la justicia la que ordene qué hay que hacer”, agregó en declaraciones a periodistas de la FM Radio Noticias.

“Si yo tuviera la seguridad de que en mi partido no habrá elecciones, yo también convoco a elecciones”, afirmó Pechín en referencia a la convocatoria hecha por el PJ. “Pero no tenemos ninguna seguridad y como están las cosas (en la UCR), sabemos que van a haber elecciones y corremos el riesgo de que nos pase lo de Córdoba, donde votó el 12% del padrón. Por eso, si esperamos a que haya más gente vacunada, vamos a llevar más gente a votar”, dijo Pechín.

El presidente de la UCR criticó las expresiones de Salas. “Los calificativos (“entre gallos y medianoche”) que utiliza este señor no los voy a tener en cuenta, corren por cuenta de él. Acá se hizo una reunión de Mesa, y se tomó una decisión. Acá no hay gallos ni medianoche, acá hay una Mesa seria que opera seriamente, que pone en juego su tiempo, su dinero y su prestigio, para que algunos señores salgan a hablar con una irresponsabilidad supina. Será responsabilidad de ellos, lo bueno de La Pampa es que somos poco y nos conocemos mucho”.

Para Pechín, la situación interna de la UCR no es complicada. “Acá hay gente que se dedica a esto desde hace tiempo. Pedro Salas no empezó a esmerilar la gestión ahora, hace mucho tiempo y es parte del juego. Pedro Salas responde al torrobismo y es parte del juego político, no hay problema, Francisco Torroba se tendrá que hacer cargo de su gente”, criticó.

Consultado sobre el pedido de mujeres de la UCR, de mayor participación, Pechín dijo que “muchas de esas mujeres radicales responden al torrobismo. Si partimos de hipótesis falsas, llegamos a conclusiones falsas. Yo no me enojo por eso. Lo que estoy viendo es que es el torrobismo, es parte del juego y uno tiene límites, entiende que el fin no justifica los medios y no expondría a mi partido a esto, pero hay gente que cree que vale la pena, que lo haga, se harán cargo, por supuesto”, dijo Pechín.

“Las elecciones en la UCR se harán cuando haya condiciones sanitarias, que es lo que hay que priorizar. Esto no me lo contó nadie, yo salí el martes del COVID y no es fácil, le garantizo que no se lo deseo a nadie”, cerró el presidente de la UCR.

