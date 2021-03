Abierto de Verano de Ajedrez: De Marzi y Llanos con puntaje perfecto

Compartir esta noticia:











Cumplida la tercera fecha del Abierto de Ajedrez de Verano que organiza el Club Social El Círculo en Santa Rosa, los trebejistas Diego De Marzi y Joaquín Llanos lideran la competencia con el puntaje perfecto de 3 unidades en otras tantas partidas.

Los juegos comenzaron este viernes 19 de marzo a las 21:00 hs. en las instalaciones de la entidad del ajedrez santarroseño y se observaron interesantes encuentros.









En la primera mesa, en el duelo destacado de la jornada, el candidato natural a obtener la competencia Diego De Marzi se enfrentó a la revelación del campeonato, el toayense Kevin García. Luego de una intrincada y difícil batalla De Marzi hizo pesar su experiencia para doblegar al juvenil jugador y quedar entonces en el lugar de vanguardia.

En la mesa siguiente, el otro juvenil Joaquín Llanos pudo sortear varios inconvenientes que le generó su rival Nelson Flores (usó las piezas negras) y con sangre fría y determinación llevó su rey al flanco de dama donde el fuego de las piezas enemigas era concreto, pero pudo sostener su posición y vencer a Flores, igualando la línea de De Marzi.

Quien parece recuperado del traspié de la primera ronda es Hugo Tarancón, que ayer se deshizo del siempre peligroso Tomás Lescano, encaramándose en la pelea por los primeros lugares.

Por su parte, Mauro Llanos que usó piezas blancas, no pudo con el gran trabajo desplegado por Anselmo Carrica que en primer lugar quedó con pieza de ventaja y que luego tradujo en posición completamente ganadora.

Otro que recuperó la sonrisa fue el profesor de la escuela de ajedrez del Círculo: Juan Rossi que con piezas negras derrotó a Marcelo López.

Por último, Antonio Fernández y Mario Ponce dividieron el punto luego de una partida de neto corte táctico en donde Fernández sacrificó una pieza en la jugada cuarta pero siendo el mismo poco satisfactorio. Ponce no supo aprovechar su posibilidad y finalmente decretaron el empate.

Tuvo fecha libre Edgardo Cabezón.

Las posiciones luego de 3 fechas, quedaron de esta manera:

1º De Marzi y J. Llanos 3 puntos; 3º García, Rossi, Tarancón y Carrica 2 puntos; 7º Flores 1,5 puntos; 8º Lescano, M. Llanos, Cabezón y Fernández 1 punto; 12º Ponce y López 0,5 pts.

La próxima fecha (4ª) se disputará el día lunes 22 de marzo a las 21:00 hs.:

Llanos vs. De Marzi; Rossi vs. Tarancón; García vs. Carrica; Flores vs. Cabezón; Lescano vs. A. Fernández; López vs. M. Llanos; libre Ponce.

Comentarios

