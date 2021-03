No puede caminar y denunció al SEMPRE por no autorizar una operación que es parte de su tratamiento

Compartir esta noticia:











María Elena se venía tratando desde 2018 en la Fundación Favaloro pero el 21 de marzo el SEMPRE le negó la intervención quirúrgica. Tiene una polineuropatía y no puede caminar.

María Elena tenía todo listo para tratarse de su enfermedad el 26 de marzo, pero el 21 de marzo un auditor externo que vive en Buenos Aires se la negó porque dijo que podía hacerlo en La Pampa.









“No sé por qué el auditor es de Buenos Aires, es un traumatólogo de allá, no es de acá”, se extrañó.

La mujer aseguró que no es cierto que pueda tratarse en la provincia y agregó que “es raro, el SEMPRE me autorizó el tratamiento en la Fundación Favaloro, que sabían que iba a terminar en una operación, y ahora me la niegan”.

“Tengo 45 años, tengo diabetes desde los 8, lo que me generó una polineuropatía en mis pies y una discapacidad. Tengo ahora una úlcera plantal, pero la enfermedad que tengo y me impide caminar, es la que vulgarmente se dice que la persona coma un caballo, arrastrando los pies”, relató al periodista de Kermés, Mauro Monteiro.

“Eso hace que se genere una dureza y luego una úlcera. En 2018 Tuve riesgo de amputación pero gracias a Claudio Medina que me atendió en el Polymedic me salvó el pie. A los seis meses se me vuelve a infectar la herida, que la tengo abajo del pie, que es una zona muy complicada porque al apoyar, no se me puede curar. Tenían miedo que se me haya ido a los huesos y me derivan al Favaloro, Javier Del Vecchio”, describió.

“En 2019 tuve tres intervenciones quirúrgicas y me colocaron un aparato que tiene una sonda en la herida y conectada a una mochila que va sacando la infección y ayuda a que se cicatrice la úlcera más rápido. El año pasado tenía que ser operada para poder caminar mejor, me iba a ayudar a levantar el pié, no me cura la discapacidad, pero me mejora la calidad de vida”, añadió.

“El año pasado por la pandemia no se hizo nada, se cortó, y este año empecé con todos los tratamientos para realizarme la operación. Tenía fecha de cirugía el 26 de marzo pero el 21 de mazo el auditor del SEMPRE me negó la posibilidad de curarme. Dijo que acá en Santa Rosa hay profesionales que pueden diagnosticarme y seguir el tratamiento, pero eso no es verdad. Ya he ido a dos lugares, en La Pampa hay una sola persona que es especialista en pie diabético y no hace esta operación. Así que no es cierto que me lo puedan tratar acá”, afirmó.

María Elena se mostró extrañada porque “hasta acá el SEMPRE me pagó todo, no tuve que poner ni un peso, tengo el certificado de discapacidad y por una ley nacional, me cubren el 100 por 100. No sé por qué ahora pasa eso. Calcularía que debe ser una cuestión de costos, porque voy a ser sincera, para la obra social debo ser un gasto porque vivo entre médicos. Lo que si me sorprende la decisión porque ellos sabían de mis antecedentes, hace dos años voy a Favaloro por el SEMPRE y ya sabían que me iban a tener que operar”.

Respecto de su vida actual contó que “si tengo que caminar una cuadra, no puedo, tiene que ser en silla de ruedas, apenas puedo hacer unos pasos dentro de mi casa. Y ahora se me empeoró la úlcera porque es un círculo vicioso, lo poco que apoyo, hace que la herida empeore”.

“Fue un desconcierto esa negativa. Lo primero que hago es llamar a discapacidad, y me dicen que tenía que presentar una histórica clínica muy minuciosa, que ya la tienen, y segundo dirigirme a la superintendencia y esperé hasta el jueves, y dijeron que no”, relató.

“Volví a llamar a la superintendencia porque no tengo plata para poner un abogado y me dijeron que ellos no pueden ir contra una obra social de la provincia, por ende tuve que buscar un abogado para mandar la carta documento. La pareja de mi mamá me prestó el dinero porque no tengo plata”, declaró.

“Estoy con mis dos hijos, Renata que tiene 16 años, hace la comida. Cuento muchísimo con la ayuda de mis hijos y mi exmarido, que viene y me ayuda. Pero de una mujer totalmente independiente que andaba las 24 horas, pasé a ser dependiente, porque hasta mis hijos me tuvieron que bañar”, finalizó María Elena Balda.

FOTO: Mauro Monteiro

