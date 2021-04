Tenis: Arranca el Torneo Provincial de Menores

Compartir esta noticia:











Este sábado 10 y domingo 11 de abril se realizará la primera fecha del Torneo Provincial de Menores organizado por la Federación Pampeana de Tenis.

La sede central de la competencia será el Club Sportivo Independiente de General Pico y la subsede el club Verdes del Pinar, también de General Pico.









Se competirá en las categorías sub 12, sub 14, sub 16 y sub 18 en mujeres y varones y otorgará puntaje para el ranking provincial.

La inscripción del torneo estará abierta hasta el jueves 8 de abril a las 22 horas y se realiza a través del profesor del Club Independiente Federico Macagno. Para contactarse al cel 02334-409959.

