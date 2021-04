Ziliotto: “No vamos a aplicar restricciones”

Compartir esta noticia:











El gobernador pampeano anunció hoy que no aplicará las restricciones implementadas por el Gobierno Nacional e insistió con el cumplimiento de los protocolos sanitarios para evitar un crecimiento de los contagios.









EL gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, dijo que no implementará restricciones para el territorio provincial. Además adelantó la llegada de 6.750 vacunas a partir de mañana.

De todas formas aseguró que la única manera de que La Pampa siga manteniendo este estatus sanitario es “cumpliendo los protocolos sanitarios” que se encuentran vigentes al día de hoy.

Ziliotto aprovechó durante la conferencia para anunciar la llegada de otra partida de 6.750 vacunas enviadas por el Ministerio de Salud de Nación.

El mandatario pampeano fue consultado sobre la posibilidad de comprar vacunas

Ziliotto desestimó la posibilidad de que la provincia salga a comprar vacunas y reafirmó que hay una «política sanitaria unificada entre el gobierno nacional y las provincias».

En ese sentido, planteó no se puede «querer salir a comprar vacunas cuando no hay», en referencia la demanda y faltante de vacunas en todo el mundo.

Departamentos en zona de riesgo

“No hay ninguno. Si hay 2 con riesgo medio que son el departamento Capital y Maracó. Si esto siguen aumentando en la próxima medición pueden ser considerados de alto riesgo e inmediatamente aplicar las restricciones”, dijo el gobernador.

Ziliotto dijo que estos «son momentos de solidaridad y responsabilidad porque sino vamos al cierre».

Controles nocturnos

“El Estado va a seguir haciendo lo que le corresponde. Pero no hay un Estado policía para controlar en cada domicilio que se cumplan los protocolos. Pero en la actividad pública vamos a estar presentes, como siempre. La policía permanentemente está suspendiendo fiestas clandestinas. Hoy hay localidades que han explotado de contagios y tiene que ver con gente que no se cuida ni cuida al otro”

Restricción de espectáculos deportivos

«Estamos controlando las actividades entre todos y hubo suspensiones por parte de los intendentes en distintas localidades. En el caso de las Ligas va a haber un trabajo conjunto con la Subsecretaría de Deportes para que entiendan que no podemos dilapidar la posibilidad de tener actividades deportivas con público como hoy tenemos en la provincia. No es tan difícil usar barbijo, cuidarse. Si no entendemos esto, a más de un año de la pandemia, están fallando algunos integrantes como parte de nuestra sociedad», expresó Ziliotto.

Sector económico

«Nos hemos juntado con todos porque sabíamos que se venia esto y pedir un mayor esfuerzo entre todos y controlar que se cumplan los protocolos. Por eso vamos a defender entre todos los horarios que hemos puesto en marcha, vamos a estar del lado de todos los sectores, no solo de los gastronómicos. Hoy no tomamos ninguna decisión que haya afectado a las actividades económicas. Pero necesitamos que nos ayuden para que se respeten los protocolos. Y esto es responsabilidad de todos», enfatizó el mandatario pampeano.

Ziliotto dijo que con la oposición «puede haber diferencias pero se resuelven en las elecciones» pero no acuerda con la campaña en contra del gobierno con como gestiona la pandemia.

El gobernador apuntó a un sector que «no ayuda a que la gente crea en la vacuna» y que «construyen noticias a partir de argumentos falsos».

De todas formas diferenció a la oposición nacional a la de La Pampa «porque antes que nada son pampeanos».

El Gobernador de La Pampa da una conferencia de prensa en Casa de Gobierno para referirse a la situación sanitaria que atraviesa el país y la situación en La Pampa. Ayer la Nación incluyó en el semáforo del riesgo epidemiológico a los departamentos de Realicó, Rancul, Caleu Calu y Puelén.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios