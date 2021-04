Bronca de vecinos y vecinas de Malvinas con la comuna: “otra vez el agua al cuello”

Compartir esta noticia:











Vecinos y vecinas de los barrios Malvinas y Villa Elisa criticaron a la gestión de Luciano di Nápoli ante los inconvenientes sufridos por las intensas lluvias en la ciudad, durante el fin de semana.

Mediante un comunicado, recordaron que pasaron cuatro meses de la última lluvia caída en enero y los problemas volvieron a repetirse.

“A cuatro meses de inundarnos tras las lluvias ocurridas el día 10 de enero de este año, en el que llovió 87 mm y en nuestros domicilios entraron más de 15 cm de agua. En este tiempo transcurrido, esta gestión encabezada por el Intendente Luciano Di Napolí, nos cerró las puertas del municipio, nos ninguneo”.

“Sí, vecinos,así fue, hoy volvió a llover, algunos dicen 33 mm otros 75 mm, y otra vez el agua al cuello , otro día transcurrido con miedo, preocupación. Indignación y bronca, mucha bronca”, señalaron.

“Sostenemos que es el Estado municipal y provincial quien debe obligatoriamente por la responsabilidad que asume darnos respuestas reales y concretas. Y si no las puede dar que renuncien , si no son aptos para el cargo que tienen que se vayan, desde el intendente Di Napoili ,el secretario de Planeamiento urbano , obras, ambiente y servicios púbicos Guillermo Bergozi ,el subsecretario de Obras Saneamiento y viales Walter Boneff y todo funcionario o funcionaria que no cumpla su rol como tal”, criticaron.

