Marcha en la Ciudad Judicial por una condena de abuso sexual

Esta mañana familiares y amigos de un condenado reclamaron la realización de otro juicio. Afirman que no lo dejaron defenderse.

Santiago Rodríguez, padre se Sebastian, le dijo esta mañana Somos Noticias en la Ciudad Judicial de Santa Rosa que “estamos reclamando la revisión de causa porque mi hijo fue condenado y no le dieron lugar a defenderse, la chica que lo denunció, Florencia Matilla, era su pareja, una piba que no está bien. Tiene problemas y seguimientos desde chica, su primer pareja terminó condenado y en psiquiatría”.









“Mi hijo fue condenado a 12 años por un supuesto abuso con un objeto contundente, golpes, y amenazas con armas. Lo cual no se comprobó, en el coche mío no encontraron adn, que es supuestamente donde la había violado, Peritaron el auto, un año lo tuvieron al rayo del sol, y el fiscal no me lo devolvió porque se ensañó cono nosotros”, afirmó.

Contó que “de entrada el fiscal nos propuso un abreviado de 9 meses, a lo cual dijimos que no porque mi hijo lo metían en un registro nacional de violadores, y de ahí se vinieron con todo esto”, dijo,

“No hay motivo para que mi hijo esté preso, dicen que los psicólogos de ellos dicen que es verdad. No le dieron importancia a los informes médicos, pero sí a una charla de pasillo con una psicóloga”, se quejó.

“Cuando lo vino a buscar la policía, mi hijo no estaba en casa, estaba trabajando. Al llegar le conté, y el me dijo ‘no, viejo, yo no hago eso, vos sabés que esa mina no está bien’. Se baño y se presentó solo en género. Está preso desde entonces”, agregó.

“Queremos una revisión de causa y que se nos tomen las pruebas que tenemos, Esta mina sigue haciendo desastres, la justicia le quitó cuatro chicos porque no está capacitada para ser madre, pero si está capacitada para hacer daño a los hombres. Ahora nos enteramos que le está haciendo lo mismo a un hombre muy conocido”, finalizó.

