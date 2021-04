Franco Catalani: “Hay muchos delitos contra la integridad sexual que no pudieron incluirse en este tercer tramo”

Compartir esta noticia:











Por primera vez, se juzgarán delitos de abuso sexual durante la dictadura. Son cinco los acusados en la tercera etapa de la Subzona 1.4.

Franco Catalani, uno de los abogados querellantes en el tercer tramo del juicio por delitos de lesa humanidad conocido como Subzona 1.4, estimó que el juicio durará un año.

En diálogo con Plan B, se refirió a las audiencias de este miércoles y dijo que se continuará con la acusación. “Ayer llegamos hasta el caso 85 y son 179. La Fiscalía seguirá con la definición de los casos, durante toda la jornada”.

En referencia a diferentes pedidos sobre la condición de salud de los acusados, precisó que “no sé qué pasará con lo de (Humberto) Riffaldi , habíamos pedido que la condición de salud sea certificada por algún médico de salud pública”.

Catalini aclaró que hay varios planteos sobre la salud de Baraldini y otros imputados, que están sin resolverse. “El último informe de Baraldini es negativo de su condición de salud, pero estaba infectado con COVID-19 y fue el año pasado. Los médicos dijeron que había que examinarlo y por eso está presente. Y el otro caso que está en la nebulosa, es de Fiorucci, un informe del 2017, del segundo juicio y en una resolución del 2018, pedimos que se lo vuelva a examinar, pero no se resolvió. No podrá ser acusado porque no está presente”.

“En cuanto a los delitos contra la integridad tienen toda una historia en este juicio. Concretamente, hay dos personas que fueron víctimas de agresiones sexuales en este caso y tres de los imputados están acusados por esos delitos. Hay muchos otros delitos de orden sexual que sabemos que existen y que por una circunstancia u otra, no han podido ser incluidos en este tercer tramo”, dijo Catalani.

“De hecho, han pasado cosas curiosas, porque la inclusión de estas dos víctimas en hechos contra la integridad sexual, la pedimos en su momento, la Fiscalía estuvo en contra de nuestra posición, el Juzgado de Instrucción resolvió en contra de nuestra posición, apelamos esa resolución y la Cámara nos dio la razón. Por eso están esto delitos en el tercer tramo del juicio, señaló el abogado querellante.

En referencia a las condiciones del juicio en pandemia, con escasa participación presencial, Catalani dijo que “es un contexto muy negativo. Lo venimos viendo desde hace más de un año y nos consta de que el Tribunal ha hecho grandes esfuerzos para que el juicio se lleve a cabo. No son las mejores condiciones para nadie, empezando por la salud de todos, pero es es resultado del empuje de los organismos humanos desde hace más de 40 años, que no hay circunstancia que los detenga, para lograr la Memoria, la Verdad y la Justicia”.

Consultado sobre la extensión del juicio, Catalani estimó que será alrededor de un año. “Dependerá de las testimoniales y hay que ver cuánto duran. Estimo que será un juicio extenso que llevará probablemente un año”.

La jornada de este miércoles es seguida de manera virtual por el querellante Guillermo Quartucci, ya que aparecen los casos del copamiento del colegio de Jacinto Aráuz durante la dictadura. También siguen el debate otras víctimas querellantes, como Raquel Barabaschi, Pinky Pumilla, Graciela Bertón y el dirigente del Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos, Víctor Giavedoni.

DETALLES DEL JUICIO

Desde el Programa Académico Institucional de Derechos Humanos (PAIDH) de la UNLPam indicaron que las audiencias corresponden al juicio conocido como «Jáuregui, Gerardo José y otros s/ Asociación Ilícita, INF.ART 144 BIS EN CIRC.ART.142 INC 1,2,3,5 y Imposición de Tortura (ART.144 TER.INC.1)”.

Los hechos fueron calificados como delitos de lesa humanidad, y se acusa a Gerardo José Jáuregui (fallecido), Jorge Omar De Bartolo, Luis Enrique Baraldini, Néstor Omar Greppi; Roberto Oscar Fiorucci, Carlos Roberto Reinhart y Humberto Riffaldi por los delitos de privación ilegal de la libertad, en algunas ocasiones por más de treinta días, y con imposición de tormentos, en perjuicio de 196 personas. A su vez, por primera vez, se juzgarán delitos de abuso sexual deshonesto con acceso carnal en perjuicio de dos personas.

