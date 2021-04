Verna denunció una operación de Canal 9 por su oposición a Portezuelo del Viento

El exgobernador utilizó las redes sociales para denunciar a “un peronista de la capital” como responsable del video que se proyectó en la edición del mediodía del noticiero de Canal 9.

“Me hicieron una operación de prensa en @canal9oficial, cuyo dueño es un peronista de la capital y hay intereses mendocinos (por algo lo de la gorrita). Pero yo no cambio NO A PORTEZUELO EN MANOS DE MENDOZA”, afirmó Carlos Verna.

¿A qué se refiere? Mientras presentaban la noticia del caso del abogado que abusó se su nieta en Victorica y no irá a prisión por decisión de una jueza, aparece la fotografía de Carlos Verna.

Mientras la periodista cuenta el fallo que indignó a gran parte de la Provincia, en un momento dice “este es el hombre” y aparece la imagen que se acompaña ahora como captura de pantalla.

Carlos Verna, que obviamente no tiene nada que ver con el caso de abuso sexual, le apuntó al dueño de Página 12 y Canal 9, el dirigente peronista porteño, Víctor Santamaría.

— Carlos Verna (@VernaOficial) April 30, 2021