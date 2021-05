Protesta en Plaza San Martín contra el cierre de gimnasios

Compartir esta noticia:











Se oponen al cierre que estableció el nuevo DNU presidencial y que la provincia adhirió, en el marco de la segunda ola de coronavirus. Anticipan que van a abrir las puertas igual.









Dueños de gimnasios de Santa Rosa y otras localidades se congregaron esta tarde en Plaza San Martín y cortaron la avenida entre Gil y Avellaneda, para reclamar contra el cierre dispuestos por el nuevo DNU.

“Es injusto que paguen santos por pecadores porque el Estado está ausente en donde debería estar haciendo el control, en la calle, la laguna, todo el mundo sin barbijo. Y los gimnasios son muchos más seguros que muchos otros lugares abiertos”, reclamó Eduardo Filguera Lima, presidente de la Cámara de Gimnasios de La Pampa.

“Si miras vas a ver gente caminando sin barbijo, así nomás, y sin que los controle nadie. Nosotros tenemos muchos controles y estamos muy presionados por el Estado para mantener los lugares abiertos y que sean seguros», reprochó.

-¿No pueden cerrar 1 semana?

-No se puede, después de estar cerrados durante casi 4 meses, abrir en invierno con temporada baja, y con una deuda creada por el gobierno, porque todos somos particulares, monotributistas, nadie nos ayudó. Abrimos nuestros lugares de trabajo con deudas y ahora es volver a endeudarnos más porque pagamos los impuestos como cualquier persona. Además el derecho al trabajo está en la Constitución Nacional y a nosotros nos prohíben hacerlo diciendo que somos foco de contagio. No hay motivos para cerrar gimnasios y restaurantes. No está bien y es imprudente.

-¿Protestan y abren o mantienen cerrado?

-Esta es la primera protesta pacífica que hacemos. Queremos ver que acción toman las autoridades. Sino volvemos el lunes y el resto de los días, con mayor insistencia. Abriríamos en modo de protesta, pero todavía no decidimos si vamos a recibir gente.

En referencia a las medidas crediticias y financieras, el representante de la Cámara expresó que “no sirvió para nada”.

-¿Cuánta gente está vinculada laboralmente a los gimnasios?

-En la provincia somos más de 160 gimnasios registrados. Cada uno además de sus actividades tiene otras asociadas. Por lo que cada gimnasio tiene entre 5 y 8 empleados.

“Esto afecta directamente al trabajo y al bolsillo de los trabajadores. Esta es una medida descolgada. Mientras el resto de las cosas y están abiertas», reiteró.

http://www.planbnoticias.com.ar/index.php/2021/05/01/semaforo-rojo-para-maraco-capital-y-toay-rigen-nuevas-restricciones/

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios