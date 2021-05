Repudian la operación de prensa contra Verna

Compartir esta noticia:











El exgobernador fue respaldado por dirigentes peronistas luego de que Canal 9 lo mostrara como el abusador de Victorica en un informe televisivo

El excandidato a intendente de Pampero, Juan Grotto, que fue el primero en postularlo públicamente para encabezar la lista de senadores nacionales en las legislativas de 2021, manifestó en las redes sociales su “REPUDIO TOTAL A LA OPERACIÓN DE PRENSA DE elnueve.tv CONTRA Carlos Verna”.

La publicación de Grotto fue compartida por el propio Carlos Verna en sus redes sociales.









Además, intendentes y jefes comunales pagaron una solicitada en los tres diarios de papel donde afirmaron que “A LAS BURDAS OPERACIONES LES CONTESTAMOS CON MÁS TRABAJO Y UNIDAD” y señalan “la política es la herramienta clave para la construcción de la sociedad. Los intereses económicos y políticos no pueden manipularse a partir de las mentiras y el morbo que se alimenta desde la miseria y el mal gusto. No hay argumentos que sostengan hechos que, lo único que logran, es desgastar la democracia. La Pampa es un ejemplo de provincia, no solo por las conquistas construidas por un pueblo trabajador, sino por su actitud frente a los actos injustos y ante la defensa de sus recursos naturales”.

“Es por eso que los intendentes del peronismo pampeano nos solidarizamos con el compañero Carlos Verna y expresamos nuestro incondicional apoyo”, agregan.

“En nuestra función como intendentas, intendentes y presidentes de Comisiones de Fomento peronistas de la provincia de La Pampa, manifestamos nuestro más claro, contundente y enérgico repudio a la operación de prensa montada en contra de nuestro compañero y exgobernador, haciendo uso de su imagen con intención de provocar daño y vulnerando los principios éticos que sostienen las buenas prácticas del periodismo. Como funcionarias y funcionarios que ocupamos cargos electivos a partir del voto popular de nuestras localidades nos sentimos parte de este agravio, que consideramos despreciable e intencional, y convocamos a toda la ciudadanía pampeana a formalizar un respaldo a su figura a partir de un ejercicio responsable y legítimo de la libertad de expresión”, finalizan,

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios