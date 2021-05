Macri se vacunó contra el coronavirus en Miami

Compartir esta noticia:











Mauricio Macri se aplicó la vacuna de Johnson & Johnson contra el SARS-CoV2 en una farmacia durante su viaje a EEUU y lo contó en Facebook.

«Estando en EEUU pude comprobar que las vacunas se aplican en cualquier lado, desde las playas hasta los centros comerciales, e incluso en las farmacias. Yo mismo me he podido aplicar en una farmacia la vacuna monodosis de Johnson. Recordemos que la Argentina podría haber tenido a su disposición millones de vacunas que no supo negociar», contó en su cuenta de Facebook.

«Son tiempos complicados para la Argentina y la región. La pandemia expuso la voluntad de muchos gobiernos de manipular el sistema para buscar la impunidad y perpetuarse en el poder (generalmente ambas cosas vienen juntas). Tenemos que estar atentos, defender a la Justicia y no darnos por vencidos, ante nada», expresó Macri.

La confirmación de esta tarde contrasta con la propia palabra del expresidente de no vacunarse hasta que las personas de riesgo y los esenciales hayan recibido su dosis. En el mes de febrero, ante la persistente duda respecto a si había recibido la vacuna o no, el líder de Juntos por el Cambio había aclarado que aún no se había vacunado y agregaba: «Tampoco lo voy a hacer hasta que el último de los argentinos de riesgo y de los trabajadores esenciales la haya recibido».

Ante las reiteradas consultas sobre si me he vacunado, quiero aclarar que no me di ninguna vacuna contra el coronavirus y tampoco lo voy a hacer hasta que el último de los argentinos de riesgo y de los trabajadores esenciales la haya recibido. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) February 21, 2021

Macri se encuentra en Miami, a donde viajó para disertar en el foro del Instituto Interamericano para la Democracia. Allí expresó duras palabras contra el Gobierno nacional al señalar que “la democracia en Argentina está amenazada por un comportamiento que busca debilitar el Poder Judicial, violando la Constitución y los derechos humanos».

«El populismo inocula el virus de la resignación. No hay ninguna crisis sanitaria que justifique que nos arrebaten nuestras libertades individuales. Eso es inaceptable», resaltó.

