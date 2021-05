Todos por Gian: Un bebé tiene Atrofia Muscular Espinal y necesita un medicamento muy caro

Compartir esta noticia:











Gian es un bebé de siete meses que le detectaron una enfermedad llamada AME (Atrofia Muscular Espinal) tipo 1 y necesita un medicamento que tendría un costo mayor a dos millones de dólares. Además, el padre afirma que la obra social no se quiere hacer cargo de los gastos.

Emanuel Ortega es el padre de Gian que contó que a su hijo “le diagnosticaron el 9 de abril una enfermedad llamada Atrofia Muscular Espinal”.

Señaló que su familia esta “afiliada a Sancor Salud, el trámite lo realice en febrero sin saber la enfermedad de mi bebé. Me afilie para tener una mejor cobertura en todo. Pase el trámite y nos dijeron que desde el 1 de mayo íbamos a tener la cobertura”.

Ortega dijo que “en abril encontramos raro el bebé, como que no movía las articulaciones, la cabeza, lo hacíamos atender con un pediatra, pero para él estaba todo bien. Nosotros no lo notábamos normal y decidimos cambiarlo a otro pediatra que cuando lo vio le pareció que no era normal que le faltaba muchas cosas y me trasladó a otra doctora que le hizo un chequeo y lo encontró sin reflejos en varias partes”.

“La doctora nos derivó al Hospital Garrahan donde nos atendieron muy bien todo el personal. Le hicieron el estudio para ver si tenía AME y dio positivo. Se nos vino el mundo abajo, estuvimos llorando casi todo un día, estuvimos angustiado. Volvimos al Garrahan donde nos explicaron que la enfermedad no tiene cura, pero si tratamiento. Hay que tratarlo con medicamentos que son muy caros.

Continuó diciendo que “Nos hicieron volver a General Pico con la condición de que en 15 días volviéramos al Garrahan, peor cuando llevábamos cuatro días el bebé se descompuso y en la guardia nos dijeron que se había colapsado un pulmón, que había entrado líquido, de urgencia nos tuvimos que venir a Santa Rosa y temíamos que Gian no resistiera el viaje, gracias a Dios llegó bien. Lo tenemos en terapia intensiva en el Lucio Molas, donde se le esta tratando con una medicación y ya este viernes le van a poner su segunda dosis”.

“Nosotros en ese momento no teníamos cobertura de obra social todavía y el hospital nos brindó todo, nos dieron alojamiento, comida, pero desde el 1 de mayo se complicó todo porque a partir de ese momento empezamos a tener cobertura con Sancor y empezó a salir todo mal”.

Resaltó que “Tuvimos que empezar a pagar el hospedaje. Sancor nos dijo que nos iba a cubrir esos gastos, cosa que no hicieron hasta el día de la fecha y no se hicieron cargo de nada”

“Es más me llegó una nota de Sancor que ellos me iban a desafiliar pensando que nosotros le mentimos a la obra social, lo cual es una falacia y tenemos todas las pruebas y documentos que a mi hijo le detectaron la enfermedad en abril y nosotros no sabíamos nada en febrero”.

Finalmente señaló que cuando le den el alta: “mi bebé va a necesitar muchos aparatos para toser, oxigeno, un respirador, prácticamente una terapia en casa y que hasta el día de la fecha no tenemos nada. Cada aparato sale más de 500 mil pesos y la obra social no aportó nada”.

La familia en las redes ha dejado un emotivo mensaje y pide que la gente colabore:

Hola me llamo Gian Bautista Apelans, les quiero comentar que a los 6 meses de edad me diagnósticaron una enfermedad llamada AME ( Atrofia Muscular espinal ) tipo 1, es una enfermedad neuromuscular, de carácter genético, que se manifiesta por una pérdida progresiva de la fuerza muscular. Esto ocurre debido a la afectación de las neuronas motoras de la médula espinal, que hace que el impulso nervioso no se pueda transmitir correctamente a los músculos y que éstos se atrofien.. Los médicos dicen que mi máximo de vida es de 2 años 😭😭 , mi sueño sería poder conseguir este medicamento antes de mis 2 años de edad para vivir muchos años más y tener una mejor calidad de vida junto a mis papis y mis hermanitos..

El medicamento sale 2.1 millones de dólares, no perdemos la FE y la ESPERANZA de poder juntar ese dinero y que mi sueño q haga realidad..♥️♥️ Con un granito de arena todo juntos podemos..💪💪♥️♥️ Todos por Gian..💪💪

