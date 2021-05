Libertad, eutanasia y antipolítica

Compartir esta noticia:











La pandemia de coronavirus muestra las más disímiles reacciones en la sociedad y en los dirigentes que supo conseguir.

Bajo consignas como República, Libertad, Democracia, Propiedad, tan vacías y tan llenas a la misma vez, desde las sombras Cambiemos y sus aliados provinciales motorizaron cada una de las marchas realizadas en fechas patrias con el único fin de socavar el respaldo político del Frente de Todos (FreJuPa en La Pampa) y acumular parte del apoyo perdido en las presidenciales de 2019.

Pero no fueron los únicos, entre ellos se mezcló la variopinta oposición con conservadores, nacionalistas, autoproclamados “pro vida” que en realidad niegan la ampliación de derechos, religiosos y partidos autoritarios que se identifican con el oxímoron de “libertarios”. Todos, por supuesto, desde el centro a la derecha más extrema, que llegó a exhibir vehículos que simbolizan la dictadura y algunos se inscriben en el negacionismo del terrorismo de estado.

El cuadro se completa con el sector económico que el año pasado ganó la agenda política al tomar las calles para exigir la reapertura de la actividad comercial y que hoy se coronó en una Cámara de Comercio alternativa, que junto al grupo virtual “Abran La Pampa”, se convirtió en el único movimiento político que logró llamar la atención del Gobierno Provincial.

Incluso, dieron un paso más, que está en el imaginario de muchas personas: la política no hizo los esfuerzos que le pidió a la sociedad. Y reclamaron que todos los y las funcionarias de La Pampa vivan como pobres y donen sus sueldos para subsidiar al sector privado de la economía. Ese reclamo, fue coronado por el ilustre carnicero, con la frase “Dios patria y libertad”

Ayer, en el día de la Patria, hubo varias certezas. La oposición no es una sola y la dirigencia de partidos establecidos quiso poner un mojón que los diferencia: no mostrarse violando las restricciones sanitarias o legales.

Y por ello, pegaron el faltazo al nuevo paisaje urbano de cada feriado, marcado por autos nuevos o casi, con camionetas 4×4, banderas argentinas y consignas liberales que reniegan de la democracia representativa vigente.

Y vale aclararlo, sus manifestaciones se tiñeron de popularidad al llenar sus discursos con ejemplos de las y los laburantes que tienen que salir a la calle a diario para satisfacer sus necesidades. Pero, aunque lo vocearon, hasta el momento no pudieron representarlo.

El descontento está, el temor a no saber que depara cada día, también: es una realidad. Pero las caravanas no fueron multitudinarias, ya que los convocantes, no lograron convocar a los más perjudicados, a los más relegados, a los que usan para fundar sus proclamas.

Y también hay que decirlo, muchos, la gran mayoría de los sectores empobrecidos, ya lo estaban en diciembre de 2019, cuando parte de los que hoy protestan, dejaban el gobierno.

En medio del pico más alto de contagios y días en los que murieron hasta 11 personas en esta provincia con poca densidad poblacional, salieron a la calle sin respetar los más mínimos cuidados, negando que sean reales los 527 pampeanos fallecidos por coronavirus y los 41.600 contagiados.

Este 25 de mayo, dieron el paso más osado. Tal vez sin pensarlo, y seguramente, sin importar la contradicción entre la supuesta defensa de las dos vidas y la nueva consigna. Es que en la antipolítica, la coherencia y la ideología, no son valores positivos.

Ahora solo les falta escribir los fundamentos y el articulado. Y aunque quieran decir que a los gremialistas y “piqueteros” no les hicieron infracciones como a ellos por salir sin barbijos, en La Pampa, los que habitualmente tomaban la calle, casi no lo hicieron. Y si lo hicieron, en la amplísima mayoría, fue bajo los estrictos protocolos.

Ayer, la derecha anárquica dio su paso más audaz: propuso una nueva forma de etuanasia, la libertad de morir a cambio de la libertad de trabajar.

