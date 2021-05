Se le rompió la computadora con la que da clases, la fue a buscar, la multaron y le sacaron el auto

Compartir esta noticia:











Una docente de Santa Rosa contó esta tarde que la Policía detuvo a su marido cuando fue a buscar la computadora al técnico. Le pidieron la documentación para comprobar que era docente, pero de todas maneras le hicieron el acta de infracción y secuestraron el vehículo.









“Yo soy docente, mi marido también, tengo una hija escolarizada en primaria y por supuesto nuestra manera de vincularnos con la educación es por medio de distintos elementos tecnológicos. Nuestra computadora es de conectar igualdad que se rompió la semana pasada y nos veníamos arreglando con un celular y una computadora vieja”, relató Ana Carolina en un grupo privado de Facebook de Docentes.

“Conseguimos un técnico que la pudo arreglar, que recién lo llamó a mi marido para que la fuera a buscar y ahora no tenemos computadora ni el auto”, indicó.

“Mi marido salió a buscarla, la policía lo detuvo, le sacó el auto y le hizo la multa. Ahora estamos sin computadora y sin auto. Tenemos que pagar la multa, el acarreo y la estadía en el parque industrial”, lamentó.

En el operativo “a mi marido le pidieron un recibo de sueldo para corroborar que era docente y probar que era cierto lo que les decía. Se los mostró, pero igual le hicieron la multa y le sacaron el auto”, señaló.

“Cuando se quejen que la educación es una basura, es una porquería, recuerden este tipo de situaciones ¡recuérdenla!”, advirtió.

“Por supuesto, la semana que viene no me voy a conectar a ninguno de los 16 zooms que tengo, porque no tengo con qué conectarme”, finalizó.

