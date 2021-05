Kohan: “no se pueden comprar vacunas como comprar clavos”

Compartir esta noticia:











El ministro de Salud, Mario Kohan, cuestionó los dichos de la UCR y el PRO que reclamaron al gobierno provincial la compra de vacunas. “Hay gente que da discusiones en momentos inoportunos”, dijo y recordó que las empresas productoras de vacunas solo están vendiendo lotes a los estados nacionales.

El ministro de Salud, Mario Kohan criticó a la UCR y el PRO por el pedido al gobierno provincial para la compra de vacunas. “Hay gente que da discusiones en momentos inoportunos, cuando tenemos que generar tranquilidad, generan debate”, dijo en declaraciones radiales.

“No es que yo voy a ir comprar vacunas como puedo comprar clavos. Las propias empresas productoras de vacunas han dicho que le venden a los Estados Nacionales”, recordó Kohan para cruzar a la oposición.

“Yo aprendí en mi trabajo a intentar resolver el problema y no formar parte del problema. El mundo entero está padeciendo la falta de vacunas”, dijo Kohan en declaraciones a periodistas de Radio Noticias y recordó que, además se revela a nivel mundial la inequidad en el mundo, a la hora del reparto de vacunas. “Diez países concentran el 80% de vacunas y esto es aberrante”.

“Hay que ser racionales, no hay que agitar falsas esperanzas o expectativas. Además, tiene que haber una conducción centralizada nacional en el Plan de Vacunación y no planes provinciales”, dijo Kohan.

Por otra parte, el Kohan pidió paciencia a la comunidad que está expectante ante la llegada este lunes de más de 2 millones de vacunas de parte de AstraZeneca.“Recibimos alrededor del 0,75% del lote de vacunas que llegan. Sabemos que la edad es el principal factor de riesgo de morbimortalidad al momento de vacunar”, recordó el ministro, para explicar el operativo de vacunación impulsado por el Ministerio de Salud.

También pidió a la población no derrochar dinero en estudios personales para medir la cantidad de anticuerpos. “Para tranquilizar a la comunidad, quiero aclarar que no es necesario hacer dosajes de anticuerpo para ver el grado de inmunidad”, señaló Kohan. “Nos cuesta a los médicos analizar la inmunidad de la vacuna y no haya un conocimiento acabado sobre el tema. Como recomendación a los ciudadanos, no es necesario medir anticuerpos para valorar la inmunidad”, agregó el ministro.

Consultado sobre la gran cantidad de casos de coronavirus en La Pampa, Kohan dijo que «nosotros contamos los casos como los tenemos que contar» y deslizó que en otros distritos podría no estar cargando todos los datos de nuevos contagios. “Cuando hay circulación comunitaria, aumenta mucho el número de casos y nosotros por 100.000 habitantes, tenemos más que otros lugares y es porque anotamos y publicamos cada uno de los casos como son. Para ponerlo en blanco y negro: si tenemos cien casos, publicamos cien casos y si tenemos mil, publicamos mil”.

En referencia al incremento de número de camas de terapia intensiva, Kohan afirmó que “estamos tensionados y al límite en el número de camas de terapia intensiva. Cuando arrancamos, había 66 camas entre el sector público y el privado, de las cuales 45 tenían respirador. Hoy tenemos 131 camas entre ambos sectores, aumentamos casi el 50% en poco tiempo y seguimos aumentando, con más camas covid en la guardia del Lucio Molas. La sala de clínica quirúrgica también se convirtió en una enorme terapia intensiva y se pueden ampliar 18 camas”.

“Estamos abriendo el número de camas e incorporar más personal que prácticamente no hay en la Provincia y en el país. Estamos haciendo un trabajo enorme con equipos híbridos de más entrenados con menos entrenados que incluyen a Enfermería, Kinesiología o Médicos, que se están entrenando, como hizo todo el mundo. Pero podemos llegar a un número X de camas, lo que no podemos aumentar más es el personal. Los recursos no son infinitos”, afirmó el ministro de salud.

Por último, Kohan señaló que “hay que mirar películas y no mirar fotos, los últimos días mostraron números de baja en los casos. Hay que ser cautelosos a ver si esta tendencia se confirma. Le pido a la comunidad que se cuide”.

“Lo que sí puedo decir es que nunca le hemos mentido a la comunidad, dijimos siempre todo lo que pasaba y estamos atendiendo una cantidad enorme de pacientes. Llegan como cataratas los pacientes. Le pido a la comunidad que se cuide, cuiden a sus afectos y acuérdense, no hablemos de distanciamiento social, hablemos de distanciamiento físico. Socialmente, tenemos que estar más unidos que nunca”, cerró el ministro.

